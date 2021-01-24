مصدر: تسجيل 1948 إصابة بكورونا في دمياط منذ بدء الجائحة

قال مصدر بمديرية الصحة بمحافظة دمياط، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المحافظة منذ بدء الجائحة حتى الآن بلغ 1948 إصابة، بينها 166 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 1743 حالة، و290 إصابة بين الفريق الطبي، بينها 4 وفيات لمن أجريت المسحات لهم فقط، مشيرًا إلى تطبيق بروتوكول العلاج على كل من ظهرت عليه الأعراض دون الارتباط بإجراء المسحة.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم، أن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس بين أبناء المحافظة، بلغ 15100 حالة، فيما بلغ عدد المخالطين 8407 حالة، وبلغ عدد الخاضعين للعزل المنزلي 2060 حالة، متابعًا: «ما يزيد على 90% من المصابين يعانون من أمراض مزمنة كأمراض الجهاز التنفسي، والسرطان، وأمراض القلب والسكر والضغط والجلطات».

وأكد المصدر، أن فيروس كورونا لا يتأثر به بشدة إلا من كان مصابًا بمرض مزمن، مدللًا على ذلك بأن نسبة كبيرة من المتوفين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

وفي سياق آخر، شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور، برئاسة اللواء وحيد رضوان، وأعضاء اللجنة بالمدينة، حملاتها لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة عن تحرير 16 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وتحرير محاضر فورية بغرامه قدرها 50 جنيهًا، بإجمالي مبلغ 800 جنيه، وفض 3 أفراح بالمدينة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كانت وزارة الصحة قد خصصت 15 مستشفى بمحافظة دمياط للفحص والعزل، لتقديم الخدمة الطبية لمصابي كورونا وهي مستشفيات (الصدر، والحميات، والعام، وكفر سعد المركزي، والتخصصي، وجراحات اليوم الواحد بمدينة رأس البر، والهلال، وفارسكور المركزي، وميت أبو غالب المركزي، وعزبة البرج المركزي، والسرو، والزرقا المركزي، وكفر البطيخ المركزي، والروضة المركزي، ومستشفى رأس البر المركزي).