للمواطنين.. لو عندك مشكلة إزاي ترفعها لمجلس النواب

يسمح لرئيس مجلس النواب دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع مهم أو عاجل، ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التى يحضرها، وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس، عن طريق رئيس المجلس، أو طبقًا للنظام الذي يضعه في هذا الشأن.

وتستعرض «الوطن» في هذا الصدد طرق رفع الشكوى إلى مجلس النواب المصري، وفقا لما أعلنه البرلمان، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

وبحسب المادة 101 من الدستور في الفصل الأول من الباب الخامس، يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية.

تشكيل مجلس النواب المصري

وبحسب المادة 102 يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا، ينتخبون بالاقتراع السرى المباشر على أن يراعىفي شروط الترشيح ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، كما أجازت المادة ذاتها الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

وأجازت المادة لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5%، على أن يحدد القانون كيفية ترشيحهم وبموجب المادة 106 من الدستور، فإن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

طريقة تقديم شكوى لمجلس النواب

أوضح مجلس النواب المصري عبر الموقع الرسمي الخاص به، للمواطنين، طريقة التقدم بشكوى ورفعها للمجلس إلكترونيا، كالتالي:

ـ ترفع الشكاوى لمجس النواب من خلال الرابط التالي من هنــــا.

ـ من خلال الاتصال على رقم 0227931211.

ـ من خلال التواصل على أرقام واتس آب الخاصة بالمجلس 01208842222، 01027727701.

ـ من خلال إرسال فاكس على الرقم 0227946272.

ـ من خلال البريد الإلكتروني publiccopinion@parliament.gov.eg.

وأتاح المجلس خدمة الاستفسار عن الرد على الشكاوى من خلال كتابة رقم الشكوى، السنة، وإدخال رقم بطاقة الرقم القومي الخاص بمقدم الشكوى.