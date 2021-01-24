حسين الجسمي يحصد 600 ألف مشاهدة من أغنية «حي هالصوت»

أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي من ألحانه وغنائه، وبالتعاون مع أحد شركات المشروبات الغازية، أغنية جديدة مصوّرة بطريقة الفيديو كليب بعنوان «حي هالصوت» من أشعار الأمير بدر بن عبدالمحسن، وتوزيع موسيقي للمايسترو عصام الشرايطي، ومكس وماستر جاسم محمد، والتي حققت نحو 600 ألف مشاهدة منذ طرحها على اليوتيوب .

وأكد حسين الجسمي عن سعادته بهذا العمل الغنائي «حي هالصوت»، الذي يحمل روح السعودية ومناطقها وثقافتها وعراقتها وشعبها، بمشاعر ملؤها المحبة والاحترام والتقدير بالمملكة العربية السعودية وشعبها الغالي وأصالة تقاليدها العربية العريقة، قال: «تشرفت بوجود أخي وصديقي سمو الأمير بدر بن عبدالمحسن الذي جمعني معه تعاونات سابقة وناجحة ومتميزة كان لها الأثر الطيب لدى الجمهور في السعودية والوطن العربي»، مثنيا على تعاونه الجديد مع بيبسي في إصدار هذا العمل الذي جسّد جوهر وجمال المملكة من خلال الموسيقى.

أبرز كلمات الأغنية

حيث يقول بين كلمات الأغنية: «طرفك الناعس أطرافَ المِدى.. يعشِق الكون سحره وِالذبول.. وفي غرامك نثرنا حروفِنا.. نهرٍ ووَرد في كفّ معَمول».

طرح الأغنية على قناة حسين الجسمي الرسمية

وقد طرح الفيديو كليب الخاص لأغنية «حي هالصوت» في قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع يوتيوب وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وجميع المنصات الإلكترونية الموسيقية المتخصصة.

يذكر أن الفنان حسين الجسمي أحيا حفلا كبيرا احتفالا برأس السنة وحلول العام الجديد 2021، بمدينة خورفكان بإمارة الشارقة مسقط رأسه، وحقق الحفل أصداء كبيرة إجابية، في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وحضور 50% من الطاقة الاستيعابية للمدرج خورفكان.