مها الصغير تطلب من الجمهور الدعاء لوالدها بعد تدهور حالته الصحية

طالبت الاستايلست مها الصغير أصدقائها ومحبيها بالدعاء لوالدها مصفف الشعر محمد الصغير، بعد تدهور حالته الصحية بصورة ملحوظة في الأيام الأخيرة، نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وكتبت زوجة الفنان أحمد السقا عبر حسابها الشخصي «انستجرام»، «بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله القادر على كل شيئ اللهم اجعل يديك ويد رسولك محيطة به وأطبائه، اللهم أحطه بلطفك وكرمك وجودك يا من تقول للشيء كن فيكون»

تفاصيل الحالة الصحية لمحمد الصغير

وأصيب خبير التجميل محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير وزوجة أحمد السقا بفيروس كورونا، أول يناير الجاري، دخل على إثره المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

ويتواجد حاليا على جهاز التنفس الصناعي بعد تعرضه لصعوبة التنفس بسبب إصابته بمضاعفات في الرئة، ويباشر فريق طبي متخصص متابعة الحالة بدقة، وتحت إشراف طبي متكامل .

مها الصغير تكثف الدعاء لوالدها

مابين الحين والآخر تطلب مها الصغير الدعاء لوالدها، حيث سبق ونشرت قائلة، «أرجو الدعاء له بالشفاء العاجل أسألكم الدعاء لإنه تعبان أوي اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفي أبي وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك».

وتابعت حديثها، «إنّك على كلّ شيءٍ قدير، اللهم اشفِ أبي فأنت القوي وهو الضعيف فلا شافي سواك، اللهم أنت أعلم بحاله وبوجعه، اللهم اشفي ابي شفاءً لا يغادر سقمًا ورد عليه صحته وعافيته».

خبير التجميل محمد الصغير هو والد الإعلامية مها الصغير زوجة النجم الكبير أحمد السقا، ويعد واحدًا من أشهر مصففي الشعر في مصر والوطن العربي وتعاون خلال مشواره الممتد لاكثر من 40 عامًا مع أغلب نجمات الفن والاعلام.