مستشار الرئيس: لن يستخدم لقاح في مصر إلا بعد ضمان أمانه عالميا

شدد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على أنه لن يستخدم لقاح «تطعيم» في مصر إلا بعد ضمان أمانة عالميا، وموافقة جهة المصدر وبعد تسجيل بلد المنشأ لهذا التطعيم، موضحا أن هيئة الدواء المصرية تراجع الأوراق والمستندات الخاصة باللقاح قبل الموافقة على استخدامه، مهما كان مصدره، مشيرا إلى أن اللقاحات المتاحة عالميا من 4 إلى 5 أنواع وهناك اتفاق مع المؤسسات العالمية من مصر مع هذه المؤسسات المسؤولة عن توفير اللقاحات في العالم وضمان توزيع عادل لهذه اللقاحات.

إجراء اختبارات على اللقاحات حتى يتم التأكد من صلاحيتها

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن اللقحات متعددة ولكن الأهم أن الدراسات الإكلينيكية والسريرية تعرض على هيئة الدواء المصرية وتسترجع مرجعية الأبحاث وإقرار هذه اللقاحات بعد مراجعة موافقات من بلد المنشأ، مشددا على أنه على الرغم من استرجاع تلك الإجراءات من هيئة الدواء المصرية إلا أنه يتم إجراء اختبارات على اللقاحات حتى يتم التأكد من صلاحيتها.

الدول المنتجة للقاح مستحوذة على النسب الأكبر منه

وشدد تاج الدين على أنه لايوجد شركة أو جهة واحدة تنتج لقاحات للعالم كله، والعالم كله يبدأ تدريجيا في التطعيم، ولم تقم دولة في العالم بتطعيم كل مواطنيها أو أعداد كبيرة، مشيرا إلى أن الدول المنتجة للقاح مستحوذة على النسب الأكبر ولكن بالرغم من ذلك المنتج العالمي من هذه اللقاحات يأتي تدريجيا وليس بوقت واحد، وبالرغم من ذلك تسعى مصر للحصول على أكبر قدر من هذه اللقاحات من المصادر المعتمدة.