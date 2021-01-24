الصحة تؤكد: لقاح كورونا اختياري للفرق الطبية والمواطنين

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا الصيني «سينوفارم»، من العاملين في مستشفى أبو خليفة للعزل في الإسماعيلية، والتي تعتبر ثاني مستشفي عزل على مستوى الجمهورية، حيث أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ عدد الأطباء الراغبين في الحصول على لقاح كورونا المستجد (كوفيد - 19) في مستشفى أبو خليفة للعزل، بلغ نحو 88 طبيبا، كما وقّعوا على الموافقة المستنيرة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، لـ«الوطن»، أنّ التطعيم للأطباء والمواطنين اختياري وليس إجباريا، لافتا إلى أنّ وزارة الصحة تواصلت مع الأطباء لشرح آلية التطعيم، الذي يتمثل في جرعتين يفصل بينهما 21 يوما، يتم خلالها المتابعة من خلال طاقم من الأطباء.

وتابع مجاهد، أنّ الأعراض الجانبية لأي لقاح تزول من تلقاء نفسها، وتتمثل في «ارتفاع درجة الحرارة بنسبة بسيطة وليست عالية، وحكة موضع التطعيم، أو احمرار، أو صداع»، مؤكدا أنّ الأعراض تزول في وقت بسيط ولا تحتاج إلى طبيب.

وبيّن المتحدث باسم وزارة الصحة، أنّ لقاح «سينوفارم» أثبت فعالية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وأكد مجاهد أنّ الأطقم الطبية في مستشفيات العزل والفزر والصدر والحميات، وتشمل الأطباء وأطقم التمريض وموظفي الخدمات الطبية في هذه المنشآت، لها الأولوية في التطعيم، إذ إنّها الفئة الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتستمر وزارة الصحة والسكان برفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة لاتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من أي فيروس معدٍ أو الفيروسات الأخرى.

ودشنت الوزارة مجموعة من المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن أرقام لاستقبال استفسارات المواطنين الخاصة بمستجدات فيروس كورونا، والخط الساخن 105 الذي تم تزويده بـ800 مقعد للرد على المواطنين، وبرنامج صحة مصر المزود بأكثر من لغة وعليه مستجدات الفيروس لحظة بلحظة.