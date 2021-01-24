«الصحة» تبدأ تطعيم الأطباء بلقاح كورونا في مستشفى أبوخليفة اليوم

تصل وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بعد قليل، إلى محافظة الإسماعلية، لزيارة مستشفى أبو خليفة للإشراف على جرعات عملية منح اللقاح للعاملين في المستشفى.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة فتحت الموقع الخاص بتسجيل لقاحات فيروس كورورنا المستجد «كوفيد19»، داخليًا فقط لتسجيل الأطقم الطبية، كما أن المستشفيات هي الموكل بها تسجيل الأطقم الطبية لديها الذين لهم أولوية في الحصول على اللقاح.

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المواجهة»، أنه تم بالفعل تسجيل الأطقم الطبية التي ستحصل على اللقاح غدًا، وعددهم 100 من الأطقم الطبية بمستشفى أبو خليفه للعزل.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن كل شخص من الفرق الطبية قبل تلقي اللقاح سيوقع إقرارًا يتضمن موافقة مستنيرة، تفيد بموافقته على تلقي اللقاح، وبعدها فورًا يبدأ تلقيحه على جرعتين يفصل بينهما 21 يوم.

وعن موعد تلقيح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، قائلًا «حسب الإتاحة».

سر تأخر تلقيح الأطقم الطبية

وتابع: «مفيش دول عندها لقاحات يغطي كل الشعب بتاعها، إحنا في مصر كنا حرصين على اننا منبدأش في التطعيم رغم أن كان عندها حوالي 50 ألف جرعة تطعيم موجودة على أرض مصر يكفي لتطعيم 25 ألف مواطن، بس حرصين نتأكد أو نضمن استدامة التطيعم وأن كل الفئات تحصل على الفئات تباعًا».

وواصل: «كل دفعة تطعيم تصل للبلاد احنا هنستكمل بها باقي الفئات، لن يحصل مواطن على الجرعة الأولى من التطعيم إلا والجرعة الثانية موجودة عشان لا نضطر نعمل زي اللي حصل في بعض دول العالم، الفرق بين الجرعتين وصلت عندهم مش 3 أسابيع أوشهر ده وصلت لـ 3 شهور».