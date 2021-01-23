ترقية 11 ألف و828 معلما ونقل 65 إلى وظائف معلمين في سوهاج

أصدر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، قرارا، بترقية 11 ألف و828 «معلم/ أخصائي» للوظيفة الأعلى المستحقة لكل منهم من شاغلي وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائي التكنولوجيا والصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، ممن استوفوا باقي متطلبات الترقية، طبقا للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

وقال المحافظة، في بيان لها، اليوم، إن قرار ترقية المعلمين للوظيفة الأعلى، اعتبارا من أول يناير الجاري، وشمل القرار أيضًا، منح المعلمين والأخصائيين، الذين تم ترقيتهم للوظيفة الأعلى، بدل الاعتماد المقرر قانونا، بالإضافة لعلاوة الترقية، اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور القرار.

وأصدر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، القرار رقم 62 لسنة 2021، بنقل 65 من شاغلي المجموعة النوعية التخصصية والمجموعة الفنية للتعليم، «على اختلاف درجاتهم المالية»، من المعلمين القائمين بالتدريس أو التوجيه والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائي التكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، ومن يشغل إحدى هذه الوظائف، وتم إلحاقه للعمل بإحدى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات التعليمية والذين استوفوا باقي متطلبات التنمية المهنية المقررة، وذلك إلى وظائف المعلمين أو ما يعادلها، مع مراعاة الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة، على أن يتم منحهم بدل الاعتماد المالي اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور القرار.

وأوضح محافظ سوهاج، أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة، انتهت من التجهيز لصرف منحة المولد النبوي الشريف، المسجلة بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالمديرية، لافتا إلى أن الصرف من مكاتب البريد، بدأ من يوم 19 يناير الجاري حتى 18 فبراير المقبل، لـ5519 عاملا غير منتظم بسوهاج بمبلغ 2 مليون و795 ألف و500 جنيه.