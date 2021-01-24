«محمد» خرج من منزله منذ 13 يوما ولم يعد.. ووالدته: نفسي يرجع

13 يوماً لم يهدأ لها بال، تبكي بعد خروج نجلها محمد إبراهيم عبدالله وشهرته «محمد رأفت»، 33 عاماً، من منزله بقرية منية مسير التابعة لمحافظة كفر الشيخ، لكنه لم يعد حتى الآن، ما دفع أهله لتحرير محضر بمركز شرطة كفر الشيخ، ونشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عسى أن يجده أحد ويرده إليهم.

«بقالي 13 يوم مش عارفة عن ابني حاجة، ودورنا ولفينا كل البلاد اللي حوالينا، وعند أقاربنا، لكن مفيش فايدة، تليفونه اتقفل واختفى فجأة ومش عارفين هو فين»، بهذه الكلمات عبرت الحاجة زهرة محمد عبدالفتاح، والدة محمد عن حزنها على غياب ابنها في حديثها لـ« الوطن».

وناشدت والدة الشاب، المسؤولين والشرطة بالبحث عن نجلها، «نفسي ابني يرجع تاني واضمه لحضني، مش عارفة سبب خروجه من المنزل، لكن عملنا محضر ونفسي الشرطة ترجعهولي».

ويعمل الشاب في مهنتة الحلاقة، ومؤخراً لجأ للعمل في جمع الخٌردة والقمامة، بعدما أٌغلقت صالونات الحلاقة بسبب انتشار فيروس كورونا، وإحجام المواطنين عن الحلاقة بالصالونات خوفاً من الإصابة بالفيروس، حسبما يؤكد شقيقه الأصغر مصطفى إبراهيم لـ« الوطن».

وقال مصطفى، «أخويا بيشتغل حلاق، وبقاله فترة اشتغل في جمع الخُردة بعد ما شغل الحلاقة أصبح قليل، وهو متزوج ولديه طفله اسمه (إبراهيم)، لكن هناك بعض الخلافات مع زوجته التي تركت منزل الزوجية وأقامت بمنزل والدها، وأخويا كان تعبان شوية نفسياً وكشفنا عليه، لكن فجأة ساب البيت من 13 يوم ومشي بعد يوم واحد من محاولة صلحه لزوجته وإعادتها للمنزل، ومش عارفين ايه حصل».

أضاف مصطفى، «حررنا محضراً بمركز شرطة كفر الشيخ، بغيابه، بعد عدم عودته وغلق تليفونه المحمول، ولجأنا لنشر صورته على الفيس بوك مرفوقة بأرقام هواتفنا، لعل احداً يجده فيكلمنا، فوجئنا بشخص بيكلمنا وبيقول أنه شافه عند البنك الزراعي بكفر الشيخ، لكن بقينا نروح ندور عليه ولم نجده».

تابع شقيقه الأصغر، «روحنا للشرطة مرة تانية وقولنا ليهم إن فيه شخص شافه، قالولنا بندور، وإحنا ذهبنا لكل أقاربنا ومعارفنا ودورنا عليه دون جدوى، ووالدته بتبكي طول الوقت، عاوزين نطمن عليه بس ونشوف هو فين ولا جرى له إيه؟».