حفيدة فريد الأطرش تبكي على الهواء: مرضي لا يوجد له علاج (فيديو)

قالت الممثلة السورية مروة الأطرش، حفيدة الموسيقار والمطرب الراحل فريد الأطرش وشقيقته النجمة أسمهان، إنها تعاني من مرض يشبه السرطان، أفقدها القدرة على الحركة.

وأضافت مروة، إنه عندما كانت في الفرقة الأولى في المعهد العالي للفنون المسرحية، «كان في ظرف عائلي في البيت وعلشان أنا شخصية عصبية زيادة ومدللة لأني آخر العنقود، نمت متعصبة شوية، وصوابع أيدي ورجلي مقدرتش أحركهم، حتى نفسي لم أستطيع التحكم فيه، نمت ساعتها في حضن أختي، ولما صحيت الصبح لقيت في نقط سوداء في عيني، وبعدها روحت للمحاضرة والدكتور بيشرح لما فتح الشباك والشمس جت في عيني بدأت أصرخ».

وأضافت مروة، خلال حوارها مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، في برنامج «شو القصة»، الذي يعرض على قناة لنا، أن «من هنا بدأت رحلة البحث عن ماذا يوجد في عيني وكان وقتها كان في بصيص من الرؤية، لأن بعد شوية بدأت تروح الرؤية خالص من عيني اليمين، وحاليا بشوف بيها بنسبة 3 إلى 10، وحتى بالنظارات ما في أي أمل في إصلاحها، وبدأنا برحلة الأطباء لأن جسدي بالكامل كان بدأ يختل توازنه وفي الهجمات التي تحدث من وقت لآخر أفقد الرؤية تماما».

وتابعت أنه بعد فترة من العلاج حوالي شهر تقريبا بدأ يحدث عدم توازن في جسدها، وكان هناك خلل في حركة الوقوف.

واستطردت باكية: «بعد فترة من رحلة الأطباء بدأوا يمنعوني من شدة الانفعال وحتى الفرح الزائد، وأن تشخيص مرضها كان «التصلب اللويحي»، بفهذا المرض يشبه السرطان، ولا يوجد له علاج إطلاقا، وساعتها مفهمتش أبدا وفي صدمة فظيعة صابتني، مرضي منعني من الفرح والانفعال، وحرمني من الحب والزواج، أصبحت لا أستطيع حتى الذهاب إلى الحمام بمفردي».