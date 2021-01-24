الأرصاد: تقلبات جوية جديدة ونشاط للرياح الأربعاء المقبل

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجة الحرارة اليوم ستكون أعلى من أمس بنحو درجة إلى درجتين تقريبا، ومتوقع أن تصل العظمى على القاهرة إلى 20 درجة مئوية، لكن الصغرى ما زالت تسجل بين 9 إلى 10 درجات بالنسبة للقاهرة، مشيرة إلى أنّ المدن الجديدة والموجودة على الطرق الصحراوية تكون درجة الحرارة فيها أكثر انخفاضا، وقد تصل من 6 إلى 7 درجات.

الطقس معتدل أثناء ساعات النهار

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج «صباح البلد»، المذاع على فضائية صدي البلد، أنّ درجات الحرارة منخفضة جدا ليلا، ونشعر بأنّ الجو شديد البرودة أثناء الليل والصباح الباكر، لكن أثناء النهار ومع سطوع أشعة الشمس يكون الطقس معتدل، وإلى حد ما نستمتع به أثناء ساعات النهار، لافتة إلى أنّ الشبورة المائية اليوم في الصباح الباكر كانت خفيفة ولا يوجد منها أي قلق أو تأثير على الطرق وحركة المرور.

تقلبات جوية جديدة الأربعاء

وتابعت، أنّ استقرار الطقس مستمر معنا اليوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، لكن بداية من الأربعاء ستكون هناك تقلبات جوية مرة أخرى، وسيكون هناك منخفض جوي سيؤثر علينا وسيتمركز على البحر المتوسط، وسيؤثر علينا برياح جنوبية غربية، ما يؤدي لوجود نشاط للرياح على بعض المناطق وخاصة المناطق الشمالية للبلاد، والقاهرة والوجه البحري.

وأشارت إلى أنّ نشاط الرياح يزيد إحساسنا ببرودة الطقس، كما يكون هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وفي حالة تطور المنخفض ستزيد كميات الأمطار، وحال ضعفه ستقل إلى حد ما.