برومو أغنية «أبطال رجالة» هدية محمد منير للشرطة في عيدها «فيديو»

نشر المخرج أكرم فاروق «برومو» للأغنية الجديدة «أبطال رجالة» التي قام بغنائها الفنان محمد منير وتصويرها فيديو كليب، والمقرر طرحها خلال الساعات المقبلة بالتزامن مع عيد الشرطة في 25 يناير الجاري.

«أول ما بحس في لحظة بخوف.. بلاقيك دايمًا قدامي.. بتضحي علشان أهلك وأخواتك ما يهمكش أسامي»، وتحمل الأغنية التي يهديها الكينج محمد منير للشرطة وشهدائها في عيدهم اسم «أبطال رجالة» من كلمات حسن راؤول، وألحان مدين، وصوت خالد محسب، وتم الانتهاء من تصوير كليب الأغنية، ويتم حاليًا الانتهاء من عملية المونتاج والمكيساج تمهيدًا لعرضها قريبًا.

الأغنية إخراج أكرم فاروق

قال محمد منير عن أغنيته الجديدة، في تصريحات تليفزيونية، «مشغول دلوقتي بعمل جميل لشهداء الشرطة، ضباط وجنود الشرطة لأنهم شيء مهم في حياتنا، أماني وأمان كل مواطن في مصر، ده بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة».

وظهر محمد منير خلال «البرومو» وهو يغني جالسًا على كرسي، وذلك بعد الوعكة الصحية الأخيرة التي ألمت به ودخل المستشفى على إثرها حتى تعافى، وأرجع المخرج أكرم فاروق، ظهور محمد منير، على كرسي، في الفيديو كليب، إلى تقلبات الطقس في الأيام الحالية، وكذلك ظروف فيروس كورونا، قائلًا: «رأينا أن يكون تصوير الفيديو كليب داخل الاستديو، خصوصًا إن الناس بقالها كتير مشافتش الكينج صوت وصورة».

ألبوم «باب الجمال» يتضمن 5 أغنيات

وطُرح له مؤخرًا أغنية «باب الجمال» التي تتصدر اسم الألبوم المرتقب وحققت نحو 3 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ويتضمن ألبوم «باب الجمال» 5 أغانيت وهي: «فينك يا حبيبي» من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين، وتوزيع أمير محروس، «أنا رايق» كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، «ذوق» كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، «مسألة السن» من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.

وعادت من جديد أغنية «فينك يا حبيبي» للفنان محمد منير بعد أن وافقت شركة «صوت الدلتا» الشركة الاصلية المنتجة للأغنية على عودتها من جديد بعد حذفها من على موقع يوتيوب، بعد تقديم «منير» المستندات الكاملة التى تثبت قيامه بشراء حق الانتفاع من جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين.