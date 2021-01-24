والدة حسن وليد لاعب اليد: فضل الزمالك على الأهلي بسبب «أحمد الأحمر»

قالت داليا كمال والدة حسن وليد، لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد، الذي حصل على أفضل هداف في بطولة العالم للناشئين التي فاز بها المنتخب في عام 2019، إن ابنها مارس أكثر من رياضة في مرحلة الطفولة مثل السباحة وكرة السلة، وبخاصة أن طوله يتجاوز مترين، لكن أصدقاءها اقترحوا عليها أن تجعله يمارس كرة اليد لأنه سيكون ملفتا بشكل أكبر من ممارسته لكرة السلة، ونظرا لأن لاعبي كرة السلة يتميزون بالطول.

حصل على لقب هداف العالم وعرض عليه الأهلي والزمالك اللعب في صفوفهما

وأضافت كمال، خلال حوارها مع الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن ابنها بدأ ممارسة اللعبة عندما كان في العاشرة من عمره وتحديدا في نادي الشمس حيث تأثر بمدربيه، وعندما حصل على لقب هداف العالم عرض عليه الأهلي والزمالك اللعب في صفوفهما لكنه فضل الزمالك لكي يلعب مع نجومه مثل أحمد الأحمر.

حسين زكي المثل الأعلى

وتابعت، بأن حسين زكي شجعه كثيرا وكان يعتبره مثلا أعلى له، وحصل على بطولة العالم للناشئين والمركز الثالث في بطولة الشباب، «كان يتدرب كثيرا بالرغم من موهبته، ويدرس في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، ولديه شقيق يلعب في نادي الشمس مواليد 2004».

أزمات صحية

وأشارت إلى مروره بعدة أزمات صحية خلال مسيرته الرياضية «طول الوقت عنده ضغط وحاسس إنه لازم يعدي خطوة، وقبل دخول المعسكر الأخير للمنتخب قبل 7 شهور أصيب 3 مرات منها فيروس كورونا، كما خضع لجراحات كثيرة طول السنوات الماضية، وكنت أشجع ووالده وبخاصة أن البعض كان يتوقع أنه سيعتزل».