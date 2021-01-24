قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها: مقتل فلسطيني بالغاز المسيل للدموع

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها اليومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من قتل الفلسطنيين باستخدام الرصاص بأنواعه المعدني والمطاطي وقنابل الغاز المسيلة للدموع، بجانب اعتداءاته بحق المقدسات في الأراضي المحتلة من بينها المسجد الأقصى المبارك.

واستشهد عامل فلسطيني، من بلدة «عراق التايه» شرق «نابلس» شمال الضفة الغربية المحتلة، اليوم، على بوابة «فرعون» جنوب «طولكرم» شمال غربي الضفة الغربية المحتلة، أثناء توجهه إلى مكان عمله داخل أراضي 1948، جراء استنشاقه الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، صوب العمال المتواجدين عند البوابة.

وقال شهود عيان لوكالة الانباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن العامل يدعى «فؤاد سبتي جودة» ويبلغ من العمر «48 عاما»، توفي بأزمة قلبية حادة عقب استنشاقه الغاز المسيل للدموع، جنوب طولكرم.

وفي سياق الاعتقالات اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، اعتقلت القوات الإسرائيلية، 3 فلسطينيين من بلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير «نادي الأسير» في جنين منتصر سمور، لوكالة «وفا» الفلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت الـ3 أثناء تواجدهم بسيارة في منطقة جبل الداموني بالبلدة.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال فجرت السيارة، مشيرة إلى اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، دون وقوع إصابات. وكانت مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين مع قوات الاحتلال في بلدة «بيت فجار» جنوب «بيت لحم» في الضفة الغربية المحتلة.

وكان مستوطنون إسرائيليون، أغلقوا مساء أمس السبت، تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، مفترق «جوش عتصيون» جنوب «بيت لحم».

الاحتلال يمنع استكمال أعمال ترميم الرخام في مصلى «قبة الصخرة»

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، استكمال أعمال ترميم الرخام والدعامات الداخلية في مصلى قبة الصخرة في حرم «المسجد الأقصى المبارك».

وقال مدير لجنة الإعمار في الأقصى بسام الحلاق لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن قوات الاحتلال داهمت مصلى «قبة الصخرة»، ومنعت العاملين من استكمال اعمال الترميم، وهددتهم بالإبعاد وبالاعتقال في حال الاستمرار بالعمل.

وأشار الحلاق، إلى أن منع قوات الاحتلال، أمس السبت، «لجنة الأعمار في الأقصى»، من تنفيذ أعمال صيانة وترميم في «المصلى المرواني».

من جانبها، استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اقتحام شرطة الاحتلال، «قبة الصخرة المشرفة»، ومنع أعمال الترميم التي تقوم بها «لجنة إعمار المسجد الأقصى» داخلها.

ودخل الأسيران الفلسطينيان الشقيقان حازم صادق القواسمة «42 عاما» من الخليل، دخل عامه الـ20، وشقيقه حاتم «40 عاما»، عامه الـ19 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت هيئة «شؤون الأسرى والمحررين»، اليوم، إن إدارة سجون الاحتلال، نقلت الأسير مهران عيّاد «35 عاما»، من مشفى «سوروكا» الى سجن عيادة الرملة.

وأشارت «شؤون الأسرى والمحررين»، في بيان، إلى أن عياد معتقل منذ 2009، ومحكوم بالسجن 15 عاما ونصف، ولم يكن يعاني من مشاكل صحية سابقًا، وكان يقبع في سجن «النقب الصحراوي».

وأضافت الهيئة الفلسطينية، أن الأسير خضع لعملية جراحية في القلب قبل أيام في المستشفى المذكور، بعد تدهور مفاجئ طرأ على وضعه الصحي.

من جانبه، قرر مكتب النائب العام الإسرائيلي، اليوم، إغلاق ملف التحقيق الخاص مع عدد من محققي جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، بشبهة إلحاق الأذى بالأسير الفلسطيني سامر العربيد المتهم بالمسؤولية عن عملية «عين بونين» غرب «رام الله» في الضفة الغربية المحتلة، ما أدى لمقتل مستوطنة وإصابة آخرين في أغسطس 2019، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وشهدت البلدات والمدن العربية في اراضي عام 48، خطوات تصعيدية متسارعة على خلفية تقاعس شرطة الاحتلال الاسرائيلي عن مواجهة ظاهرة العنف المستفحل داخل المجتمع العربي. ومن المقرر إعلان بلدات عربية إضراب عام، اليوم، يعتزم رؤساء بلديات تقديم استقالاتهم احتجاجا على تفشي العنف الذي حصد 10 قتلى خلال الشهر الجاري وحده، إضافة إلى نحو 110 في 2020.

«فتح» تعقد اجتماع لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية

وتعقد اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن»، اجتماعا، اليوم، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وستناقش «اللجنة المركزية»، كافة تفاصيل الانتخابات، وما هو المطلوب من الأطر القيادية والتنظيمية لحركة «فتح»، والسياسات التي ستوضع لترتيب العملية الإنتخابية.

وكان رئيس فلسطين، أصدر في وقت سابق من الشهر الجاري، قرارا، بإجراء الانتخابات العامة على 3 مراحل، على أن تجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 مايو المقبل، والرئاسية في 31 يوليو المقبل، وسيجري استكمال المجلس الوطني في 31 أغسطس المقبل.

وفي سياق آخر، أعلن عن تعيين الامريكي من أصل فلسطيني ماهر البيطار، مديراً لجهاز الاستخبارات في مجلس الأمن القومي الأمريكي في ادارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وكان تم تعيين ريما دودين من أصول فلسطينية في منصب نائب مدير مكتب الشؤون التشريعية في الرئاسة الأمريكية «البيت الابيض».