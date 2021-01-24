كل ما تريد معرفته عن لقاح كورونا.. التسجيل والفئات المستحقة والممنوعة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المصرية أمس، بدء توزيع لقاح كورونا الصيني «سينوفارم» على الفئات الأولى بالتطعيم، اعتبارا من اليوم، الأحد.

وفي هذا الصدد؛ تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن لقاح كورونا بدءًا من خطوات التسجيل على الموقع، والفئات المستهدفة والممنوعة من تناول اللقاح، وذلك على النحو التالي:

خطوات التسجيل للحصول على اللقاح

وكشف المهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، في لقاء سابق ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على فضائية DMC، أنّ خطوات الحصول على اللقاح تتمثل في التسجيل على الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة من هنـــــا، وملء البيانات المطلوبة، وبعد إتمام التسجيل يتلقى المواطن رسالة على هاتفه المحمول أو على واتساب «حال كان الرقم مسجلًا على واتساب» تفيد بتأكيد الطلب مصحوبة بكود يكون بمثابة رقم سري لمتابعة باقي الإجراءات.

وبعد ترتيب أولويات الأحق باللقاح، يستقبل المواطن رسالة أخرى تفيد بقبول الطلب مصحوبة بموعد ومكان أخذ اللقاح، ورابط يتضمن الخريطة لمكان اللقاح.

ويمكن التسجيل لأخذ اللقاح عن طريق الاتصال بالخط الساخن (15335).

الفئات المستحقة لتناول لقاح كورونا

وقال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، خلال حوار سابق في برنامج «الآن» على فضائية «إكسترا نيوز»، إنّ الأولوية في تلقي لقاح كورونا للأطقم الطبية التي تتعامل مع مصابي فيروس كورونا وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وهم مرضى الجهاز التنفسي والربو الشعبي وحساسية الصدر والسدة الرئوية والنزلات الشعبية، وتليفات الرئة وغيرها من أمراض الجهاز التنفسي.

الفئات الممنوعة من تناول لقاح كورونا

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ السيدات الحوامل ومن هم أقل من 18 عامًا لن يحصلون على لقاح كورونا.

ماذا تفعل بعد تناول لقاح كورونا؟

وكانت وزارة الصحة أوضحت أنّ الآثار الجانبية لتناول لقاح كورونا ممثلة في ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم، وألم موضعي مكان الحقنة أو احمرار موضعي، أو حساسية جلدية، وإجهاد عام أو صداع بسيط، وتزول هذه الأعراض من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.