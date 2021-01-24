مستشار الرئيس: سنخصص أماكن حضارية للحصول على لقاح كورونا (فيديو)

شرح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن وزارة الصحة والسكان لها موقع الكتروني خاص بلقاح فيروس كورونا، ومخصص للتسجيل للحصول على اللقاحات لكل الفئات التي ترغب في التطعيم، وكل من يريد التطعيم من خارج الفئات التي لها الأولوية في التطعيم، يسجل على الموقع الإلكتروني، ويتم التواصل معه وقت وصول اللقاحات، وفي حال توافرها يتم تحديد ميعاد التطعيم ومكانه.

الفئة الثالثة الأولى بالتطعيم الخاص بكورونا ستكون كبار السن

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الدولة ستوفر أماكن لائقة ومناسبة للتطعيم، وستكون أماكن حضارية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون أماكن حضارية متميزة، مشيرا إلى أن الفئة الثالثة الأولى بالتطعيم ستكون كبار السن بعد الأطقم الطبية والأطقم الطبية المواجهة لفيروس كورونا بمستشفيات العزل والحميات وأصحاب الأمراض المزمنة.

الوزارة تعمل على توفير الأماكن الحضارية للحصول على اللقاح

وشرح تاج الدين أن كل الفئات الأولى بالتطعيم وباقي المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح يقومون بملئ الأبلكيشن على الموقع المخصص للقاح من وزارة الصحة والسكان، ويتم تحديد ميعاد الحصول على اللقاح، مشددا على أن الوزارة تعمل على توفير الأماكن الحضارية للحصول على اللقاح لضمان سهولة التعامل وعدم التكدس والتزاحم، ويتم أيضا توفير الكوادر التي ستكون مؤهلة لتطعيم المواطنين بكل سهولة ويسر.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد قد شدد على أنّ التطعيم للأطباء والمواطنين سيكون اختياري وليس إجباريا، والوزارة تتواصل مع الأطباء لشرح آلية التطعيم.