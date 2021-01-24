عاجل.. الصور الأولى لأطباء «عزل أبو خليفة» قبل تلقي لقاح كورونا الصيني

تنشر «الوطن» الصور الأولى من استعدادات مستشفى أبو خليفة للعزل في الإسماعيلية، لتلقي الأطباء لقاح فيروس كورونا «سينوفارم» الصيني، بالتزامن مع أول أيام بدء التطعيم للأطقم الطبية في مصر وفقا لتوجيهات وزارة الصحة.

ومن المقرر أن تنظم وزارة الصحة مؤتمرا صحفيا من مستشفى الإسماعيلية للعزل، لإعلان بدء تطعيم الأطقم الطبية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، اليوم الأحد، للطواقم الطبية في مستشفيات العزل، باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة الوباء، وتليها الفئات الأكثر عرضة كمصابي الأمراض المزمنة مثل الأورام والكلى ثم الحالات الشديدة الخطورة.

87 من الأطقم الطبية من أصل 200 بـ«أبوخليفة» وافقوا على لقاح كورونا، حسبما كشفت الصحة وقاموا بالتوقيع على موافقة مستنيرة بأخذ هذا التطعيم، من أطباء و تمريض و فرق فنية و فرق إدارية.

وكانت الصين أول بلد أطلق حملة تلقيح ضد فيروس كورونا في حين لم يكن أي لقاح تجريبي قد نال ترخيص استخدام رسمي من قبل، وخصصت جرعات اللقاح للأشخاص الأكثر عرضة للفيروس من موظفين وطلاب وطواقم رعاية صحية.

وأصدرت بكين فى الحادى والثلاثين من ديسمبر الماضي، ترخيصاً بتسويق أول لقاح محلي طورته شركة «سينوفارم».