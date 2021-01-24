صور حقنة لقاح كورونا لأطباء مستشفى أبوخلفية وإقرار الموافقة

تنشر «الوطن»، صورة الإقرار الذي يوقع عليه الأطباء لموافقتهم على تلقي تطعيم لقاح كورونا في مستشفى أبو خليفة للعزل في الإسماعيلية، وأيضًا صورة «حقنة لقاح سينوفارم» الصيني.

ويتضمن إقرار الموافقة على تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كتابة الاسم رباعي والرقم القومي وتاريخ الميلاد والنوع، ومحل الإقامة ورقم الهاتف.

ويتطلب إجابة الأطقم الطبية على 14 سؤالا منها هل يعاني اليوم أو خلال العشر أيام المضاية من أي عرض من هذه الأعراض (قشعريرة ـ حمى ـ سعال ـ ضيق التنفس ـ آلام في العضلات والجسم ـ الصداع ـ فقدان للطعم أو الرائحة ـ التهاب الحلق ـ احتقان أو سيلان الأنف ـ الغثيان والقيء أو الاسهال).

والإجابة أيضا حول إصابته خلال الثلاثة أشهر الماضية بعدوى كوفيد 19 أو تم الاشتباه في إًصابتك به، وهل تلقيت تطعيمات في غضون 14 يوما مثل تطعيم الأنفلونزا الموسمية.

وكارت متابعة لقاح فيروس كورونا المستجد من وزارة الصحة والسكان يتمضمن الرقم التسجيلي والاسم الرباعي لمتلقي اللقاح، والرقم القومي، ورقم الهاتف، وتاريخ الجرعة الأولى، واسمالمسؤول عن التطعيم، واسم المنشأة الطبية، وموعد تلقي الجرعة الثانية، وتاريخ الجرعة الثانية، واسم المسؤول عن التطعيم.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن عن بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، اليوم الأحد، وعليه أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خطتها المقرر للتطعيم، إذ تبدأ بخط الدفاع الأول وهم الأطقم الطبية، وبعدهم يكون دون الفئات الأكثر عرضة كمصابي الأمراض المزمنة مثل الأورام والكلى ثم الحالات الشديدة الخطورة.

50 بلداً أخرى بدأت حملات تلقيح ضد فيروس كورونا، بعد مرور أكثر من عام على ظهور فيروس كورونا المستجد للمرة الأولة في مدينة ووهان الصينية وتحديدا في ديسمبر 2019.