«صحة مطروح»: 90% من العاملين بعزل النجيلة وافقوا على تلقي لقاح كورونا

قال الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن مديرية الصحة بالمحافظة استعدت لاستقبال اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، تمهيدًا لبدء إعطاء اللقاح للعاملين في مستشفيات العزل.

وأضاف «البلتاجي»، اليوم الأحد، أنه تم تجهيز ثلاجتين لوضع عبوات اللقاح بهما في مركز القلب والقسطرة التداخلية بمجمع المستشفيات فى مدينة مرسى مطروح، وذلك للحفاظ عليه تحت إشراف طبي.

وأشار إلى أن اللقاح ليس للأطباء فقط، ولكن سيحصل عليه جميع العاملين في مستشفى النجيلة للعزل بداية من الأطقم الطبية وأطقم التمريض وفنيين الأشعة وفني التحاليل والإداريين والعاملين فى المخازن بالمستشفى والإداريين والعمال، وجميع من يعمل داخل مستشفى الحجر الصحي.

ولفت إلى أن اللقاح سيحصل عليه جميع العاملين في العزل والفرز بالمستشفيات المركزية، مثل مستشفى الحمام ومستشفى الضبعة ومستشفى رأس الحكمة ومستشفى سيوة ومستشفيات الصدر والحميات فى مدينة مرسى مطروح.

وأكد الدكتور محمد على وكيل مديرية الصحة بمطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن معظم الأطباء والعاملين في مستشفى النجيلة سيحصلون على اللقاح ضد فيروس كورونا، قائلًا: «90% من العاملين في مستشفى عزل النجيلة وافقوا على تلقي اللقاح».

وأوضح أن أخذ اللقاح أمر اختياري للعاملين في مستشفيات العزل والفرز والإحالة فى مطروح، ومن حق الراغبين تسجيل أسماؤهم للحصول على اللقاح.

وتابع: لدينا مستشفى عزل في النجيلة تعمل بكفاءة عالية لعلاج المرضى المصابين بكورونا، وهى أول مستشفى عزل فى مصر استقبلت حالات مصابة من مختلف دول العالم وتعاملت معها باحترافية شديدة، مشيرًا إلى أنه شرف برئاستها فى الفترة الأولى عدة شهور.

وأشار إلى أن المستشفى تلتزم بتطبيق بروتوكولات وزارة الصحة في التعامل مع جميع الحالات وبروتوكول مكافحة العدوى، وتقديم خدمة طبية متميزة لمريض «كوفيد - 19»، لافتًا إلى أن المستشفى حقق نسب شفاء عالية منذ بدء العمل بها كمستشفى عزل وحتى الآن، ويوجد بها جميع الإمكانات الطبية والأجهزة الحديثة.