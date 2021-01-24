هشام إسماعيل يتبرأ من «بطانة رانيا يوسف»: «هاكر اخترق حسابي»

أثار الفنان هشام إسماعيل، جدلًا واسعًا، خلال الساعات الماضية، بعد تداول منشور منسوب له، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يضم صور مختلفة للفنانة رانيا يوسف، ويطلب من متابعيه الضغط على رابط معين بشأن الحصول على مزيد من الصور المسربة لها.

ومن جانبه، تبرأ الفنان هشام إسماعيل، خلال حديثه لـ«الوطن»، من المنشور الخاص بصور رانيا يوسف، وكذلك الحساب بشكلٍ عام، مؤكدًا أن «الأكونت» تعرض للسرقة من قبل «هاكر عراقي» منذ شهر يوليو الماضي.

هشام إسماعيل يتقدم ببلاغ ضد الهاكر في مباحث الإنترنت

وقال هشام إسماعيل، إنه اتخذ الإجراءات القانونية، وتقدم ببلاغ ضده في مباحث الإنترنت، متابعًا: «عملت بلاغ وحذرت أصدقائي عشان ميستقبلوش أي رسالة، وعملت حساب جديد».

وأوضح أنه تواصل مع الـ«هاكر» بشأن استرداد الحساب، حتى وإن اشترط الحصول على مقابل مادي، إلا أنه رفض ذلك الأمر تمامًا، متابعًا: «عملي حظر من الأكونت الجديد ومش عارف أوصل له تمامًا».

آخر أعمال الفنان هشام إسماعيل

يشارك في مسلسل «حلوة الدينا سكر» في حكايتين من ضمن 9 قصص، الاولى بعنوان «ساندي كراش» من تأليف أيمن الشايب، حيث يقدم دور عم الفنانة هنا الزاهد ضمن أحداث المسلسل ومديرها في الشغل ويتدور بيننا مشاهد كوميدي لطيفه، قائلاُ: «بحب الشخصية دي جدا».

ويجسد هشام إسماعيل شخصية رجل أعمال في الحدوته الأخرى، ويوجد خلاف بيني وبين الفنان عمر الشناوي الذي يجسد شخصية شقيقة ضمن احداث الحلقات بسبب الورث وتتورط هنا الزاهد معهم والتي تجسد دور طبيبة، وهي من تأليف إياد صالح.

يشارك في مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، عدد من الفنانين في كل قصة درامية، أبرزهم محمد كيلاني الذي يقدم أمام هنا الزاهد حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبدالمغني حكاية ثانية، وكذلك الفنان ميدو عادل، ومحمد الشرنوبي، والعمل من تأليف ضياء محمد وإخراج خالد الحلفاوي.