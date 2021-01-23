نائب وزير الزراعة: الدولة تستهدف تأمين الاكتفاء الذاتي من الغذاء

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن الخطة الاستراتيجية للدولة والحكومة تتضمن إقامة مشروعات قومية لضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتقليل الفجوة للحوم الحمراء، والوصول للاكتفاء الذاتي للكثير من المنتجات، وتقليل الاستيراد من الخارج.

وأضاف المهندس مصطفى الصياد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن المزارع السمكية في شرق التفريعة التي جرى افتتاحها، اليوم، كانت أراضيها سيئة للغاية لا تصلح للزراعة، والتحدي للدولة في إقامة مشروع عملاق في هذه المنطقة، وإنتاج كل هذه الكميات الكبيرة من الأسماك، وتأمين احتياجات مصر من الأسماك وتحقيق اكتفاء ذاتي منها.

وأوضح نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن مصر تنتج نحو 2 مليون طن من الأسماك هذا العام، منهم 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي و0.4 مليون طن من المصايد الطبيعية، لافتا إلى أن الاستزراع السمكي يعد المستقبل ويكفي 85% من احتياجات مصر، ونستهدف لأن تكون النسبة 100% والتصدير للخارج، مشيرا أن مصر بها ميزة نسبية في الاستزراع السمكي، والسمك المصري مطلوب في كل دول العالم.

وأشار إلى أن حجم إنتاج الاستزراع السمكي مليون و600 ألف طن سنويا، والمشروع الذي جرى افتتاحه، اليوم، متكامل ليس فقط للاستزراع السمكي، ولكن يشمل التصنيع والعلف والثلاجات وتوفير 10 آلاف فرصة عمل كحد أدنى، وبحيرتين للصيد الحر للصيادين.

ولفت نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء كان يصل لـ 52% فقط، ولكن بعد للمشروعات العملاقة التي جرى افتتاحها والمشروع القومي للبتلو ارتفعت النسبة لتصل إلى 57%، ونستهدف للوصول لـ 70% في السنوات المقبلة، مؤكدا أن المشروعات العملاقة من شأنها توفير الأمن الغذائي والألبان واللحوم والأسماك بجودة عالية.