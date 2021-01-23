وزير الزراعة للميس الحديدي: «الفيروز» مقام على 26 ألف فدان بتقنيات حديثة

قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه عندما عاد من المشروعات التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي ببورسعيد ذهب إلى الوزارة فورًا، بالإضافة إلى أنه سيمثل أمام مجلس النواب غدًا، لافتًا إلى أن أرض مشروع الفيروز كانت هشة عندما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل فيها، وكانت لا تصلح للزراعة، إذ تم تنفيذ عملية إحلال للتربة لتجعلها قادرة على تحمل مثل هذا المشروع وهو ما استغرق بعض الوقت.

المشروع مقام على 26 ألف فدان بتقنيات جديدة

وأضاف «القصير» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»: «هذا المشروع مقام على 26 ألف فدان بتقنيات جديدة وهو من أكبر المشروعات في الشرق الأوسط، ويستهدف إنتاج 13 ألف فدان، ويضم بحيرتين على 10 آلاف فدان للصيد الحر بالمراكب وهو مشروع متكامل به مصنع للتعبئة وتصنيع الأسماك ومصنع أعلاف ومصنع ثلج ومحطة تحلية مياه وكل احتياجات الثروة السمكية والتعبئة والتخزين».

سيكون إضافة كبيرة لإنتاج الثروة السمكية في مصر

وتابع أن المشروع عندما يكتمل فإنه سيكون إضافة كبيرة لإنتاج الثروة السمكية في مصر، مؤكدًا أن الثروة السمكية لها محاور متعددة مثل أي نشاط وبالتالي فإن الثروة السمكية لابد أن تعتمد على مجاور مثل المصادر الطبيعية أو الاستزراع السمكية أو تنمية البحيرات أو تنشيط عملية الصيد: «فلدينا أسطول صيد مكون من 100 مركب لأول مرة حيث شملت المرحلة الاولى 34 مركبا بغية تعظيم مصادر مصر من الثروة السمكية ذات المواصفات الفنية والصحية المتسقة مع معايير الأمان وسلامة الغذاء، لابد أن نتنوع في المصايد».