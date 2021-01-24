هوس الإصابة بكورونا يقتل سيدة بقنا: رفضت الذهاب للمستشفى للعلاج فماتت

هوس الخوف من الذهاب إلى المستشفى لتلقي العلاج يصيب الكثيرين، في ظل تفشي فيروس كورونا، وكذلك كون المستشفيات أرضًا خصبة لنقل الفيروس إلى المترددين، خاصة أن الطواقم الطبية المعالجة للحالات المصابة في مستشفيات العزل لم تسلم من العدوى، رغم الاجراءات الاحترازية التي يتبعونها.

وتسبب هذا الهوس في وفاة ربة منزل في مركز دشنا، شمال محافظة قنا، عندما رفضت الذهاب إلى أقرب وحدة صحية لإسعافها بعد تناولها صبغة «يود» عن طريق الخطأ.

السيدة التي تبلغ من العمر 27 عاماً، بحسب أقوال أقاربها في محضر الشرطة في مركز شرطة دشنا وأمام النيابة العامة، تناولت صبغة «يود» عن طريق الخطأ ليلة أمس، وعندما طلبوا منها الذهاب إلى المستشفى أو أقرب وحدة صحية في المدينة، رفضت بشتى الطرق، وقالت «أموت بالصبغة ولا أموتش بكورونا داخل المستشفى.. المستشفيات كلها كورونا، وهتصاب هناك".

وتابع أقارب السيدة «جلبنا لها مطهرًا معويًا لإنقاذها من حالة التسمم التي أصابتها بسبب الصبغة ولم تفلح محاولات دواء الصيدلية، ودخلت في حالة تشنج وتوفيت على فراشها».

وأوضحوا أن السيدة لم تخش مرض السرطان الذي كان يصيبها وينهش في جسدها، ولكن هاجس الموت بكورونا كان أكبر، وجعلها ترفض الذهاب إلى المستشفى الأمر الذي أودى بحياتها.

كانت ربة منزل لقيت مصرعها، متأثرة بإصابتها بحالة تسمم في بمركز دشنا، وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطارا يفيد بمصرع «ه.ك.م»، ربة منزل، في العقد الثالث من العمر، بعد إصابتها بحالة تسمم.

وكشفت تحريات المباحث برئاسة المقدم سامح نجيدة، وكيل فرع البحث الجنائي، تحت إشراف اللواء محمد ياسر مدير المباحث الجنائية بقنا، أن المتوفية، مصابة بسرطان المعدة، وتناولت مادة صبغة يود عن طريق الخطأ، ورفضت الضحية من الذهاب إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب خشيتها من إصابتها بكورونا، وتناولت علاج عبارة عن مطهر معوي من صيدلية، ولكن لم تفلح محاولة علاجها حتى توفيت نتيجة تسمم.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، التي أمرت بدفن الجثة.