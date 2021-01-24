صدقي صخر يعلّم أسماء جلال فرنساوي في كواليس «أنصاف مجانين» (فيديو)

نشر الفنان صدقي صخر، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو يجمعه بالفنانة أسماء جلال، أثناء محاولة تعليمها بعض الجمل باللغة الفرنسية، خلال كواليس تصوير مسلسل «أنصاف مجانين».

وكتب صدقي صخر، تعليقًا على الفيديو قائلًا: أرسل خطاب لصديقك الفرنسي من كواليس مسلس أنصاف مجانين، الذي يعرض الآن الموسم الأول منه على منصة Viu.

«أنصاف مجانين» يعرض على منصة إلكترونية

ويقوم صدقي صخر في مسلسل «أنصاف مجانين» بدور حازم خريج فنون جميلة ويعمل في مجال الجرافيكس والديزاين، وهو ابن خالة أسماء جلال الذي يقف بجوار قريبته ويعمل على توطيد علاقته بها ولكن تتطور الأحداث بطريقة لا يرغب بها ويحاول التغلب على ذلك.

مسلسل «أنصاف مجانين» مقتبس من رواية بنفس الاسم، للكاتبة السعودية شيماء شريف، والتى تروى حكاية أنس الذى يخضع لعملية زراعة قلب، ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذى يحثه على حل لغز فشل فى حله أثناء حياته، لينطلق فى رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة.

«أنصاف مجانين» من إخراج عمر رشدي، والمعالجة الدرامية للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، وكتابة السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحدينى.

وينتظر صدقي صخر عرض مسلسل«ليه لاء» قريباً على قناة mbc مصر بعد النجاح الذي حققه على منصة شاهد الإلكترونية.

شارك في عدد من الأعمال الدرامية

يذكر أن أحدث أفلام صدقي صخر القصيرة «لما جت عشرة» للمخرجة جايلان عوف، قد حصل على جائزة أفضل فيلم في الدورة السادسة من مهرجان مصر دوت بكرة للأفلام وهو بطوله صدقي صخر وسارة عبد الرحمن.

ويعتبر الفيلم المصري الوحيد الذي شارك في مهرجان كليرمونت في دورته رقم 41 وحصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان Breakthrough Film Festival في نسخته الثامنة وحصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان شنيت الدولي.

يذكر من أعمال الممثل صدقي صخر مشاركته في مسلسل «بـ 100 وش» الذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي، بخلاف مشاركته في مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة» مع آسر ياسين ومنةشلبي، كما قام بالغناء والأداء الصوتي لشخصية الفارس في فيلم الرسوم المتحركة المصري الأول «الفارس والأميرة» في نسخته الإنجليزية.

صدقي صخر ممثل وموسيقي، بدأ التمثيل من خلال برنامج راديو مع لبنى عبد العزيز وهو في الخامسة عشر، وكان عضوًا في فرقة «الطمي» المسرحية لمؤسسها سلام يسري عام 2003، اشترك في التمثيل بعدة أفلام قصيرة وطويلة لمخرجين مثل كاملة أبو ذكري، هالة القوصي، إيمان النجار وشريف البنداري، كما لعب عدة أدوار في المسلسلات الدرامية آخرها «زي الشمس» و«الجماعة 2»، ولعب الموسيقى في «مشروع كورال» وهو عبارة عن سلسلة من ورش الكتابة وأداء الأغنية، ومؤسسًا لفرقة يسرا الهواري الموسيقية عام 2012 عازفًا على آلة الهارمونيكا.