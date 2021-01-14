صدقي صخر يكشف تفاصيل دوره في مسلسل «أنصاف مجانين»

يواصل الفنان صدقي صخر، خلال الفترة الحالية تصوير مشاهده في مسلسل «أنصاف مجانين»، والذي بدأ عرضه عبر منصة «Viu».

ويُجسد صدقي صخر، في مسلسل «أنصاف مجانين» دور «حازم» خريج فنون جميلة ويعمل في مجال الجرافيكس والديزاين وهو ابن خالة أسماء جلال الذي يقف بجوار قريبته ويعمل على توطيد علاقته بها ولكن تتطور الأحداث بطريقة لا يرغب بها ويحاول التغلب على ذلك.

مسلسل «أنصاف مجانين»

وأعرب صدقي صخر، عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور بشأن الحلقات الأولى من المسلسل، قائلًا في بيانٍ له: «ما زلنا نصور بعض مشاهد الموسم الثاني من المسلسل وردود الفعل منذ بدء عرض الحلقات والتي وصلتنا في لوكشن التصوير جعلت حماسنا كبير لمتابعة الجمهور».

وتابع: «أمر ممتاز أن تتوافر 12 حلقة مرة واحدة، للمشاهدة، وأتمنى أن يتعلق المُشاهدين بشخصية حازم وتطورها وعلاقتها مع أسماء جلال وأحمد خالد صالح».

ويأتي مسلسل «أنصاف مجانين»، إقتباسا من رواية تحمل نفس الإسم، للكاتبة السعودية شيماء شريف، والتى تسرد حكاية «أنس» الذى يخضع لعملية زراعة قلب، ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المُتبرع الذى يحثه على حل لغز فشل فى حله في أثناء حياته، لينطلق فى رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة.

ومسلسل «أنصاف مجانين» من إخراج عمر رشدي والمعالجة الدرامية للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، وكتبت السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحدينى.

مسلسل «ليه لأ»

وفي سياق آخر، ينتظر صدقي صخر عرض مسلسله «ليه لأ» خلال الفترة المُقبلة على قناة «Mbc مصر»، بعد النجاح الذي حققه على منصة «شاهد VIP».

مسلسله «ليه لأ» تدور أحداثه حول فرار عروس من حفل زفافها وسط دهشة الجميع، ثم تتخذ قرارًا أخر وهو أن تستقل بحياتها بعيدًا عن بيت أسرتها، لتخوض منذ ذلك الحين رحلتها الشخصية مع الحياة.

فيلم قصير

يذكر أن أحدث أفلام صدقي صخر، هو الفيلم القصير «لما جت عشرة» للمخرجة جايلان عوف، والذي حصل على جائزة أفضل فيلم في الدورة السادسة من مهرجان مصر دوت بكرة للأفلام.

فيلم «لما جت عشرة» من بطوله صدقي صخر، وسارة عبد الرحمن، ويعتبر الفيلم المصري الوحيد الذي شارك في مهرجان كليرمونت في دورته رقم 41 وحصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان «Breakthrough Film Festival» في نسخته الثامنة وحصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان شنيت الدولي.

يذكر أن الممثل صدقي صخر، شارك في مسلسل «بـ100 وش» الذي حقق نجاحًا كبيرًا في شهر رمضان الماضي، وكذلك مسلسل «ليه لأ» و«في كل أسبوع يوم جمعة» كما قام بالغناء والأداء الصوتي لشخصية «الفارس» في فيلم الرسوم المتحركة المصري الأول «الفارس والأميرة» في نسخته الإنجليزية.

مشوار فني

وصدقي صخر ممثل وموسيقي، بدأ التمثيل من خلال برنامج راديو مع لبنى عبد العزيز، وهو في الخامسة عشر، وكان عضوًا في فرقة «الطمي» المسرحية لمؤسسها سلام يسري منذ 2003.

واشترك في التمثيل بعدة أفلام قصيرة وطويلة لمُخرجين مثل كاملة أبو ذكري، وهالة القوصي، وإيمان النجار وشريف البنداري، كما لعب عدة أدوار في المسلسلات الدرامية آخرها «زي الشمس» و«الجماعة 2».

هو أيضًا موسيقي في «مشروع كورال» وهو عبارة عن سلسلة من ورش الكتابة وأداء الأغنية. وهو فردًا مؤسسًا لفرقة «يسرا الهواري» الموسيقية منذ 2012 حيث يعزف على آلة الهارمونيكا.