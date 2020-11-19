صور.. صدقي صخر عن كواليس مسلسل "أنصاف مجانين": كلها مرح

يستكمل الفنان صدقي صخر تصوير مسلسل " أنصاف مجانين"، مع النجوم أحمد خالد صالح، وأسماء جلال، حيث أكد أن كواليس التصوير مليئة بالصداقة والمرح مع فريق العمل.

وأضاف، أنه يجسد شخصية "حازم" خريج الفنون الجميلة، والذي يعمل في مجال الجرافيكس والديزاين، وهو ابن خالة أسماء جلال، وتم التركيز بشكل كبير مع مخرج العمل عمر رشدي ليخرج حازم بشكل مختلف في شخصيتة وطريقة حركته وكلامه عن الأدوار التي قدمها من قبل، حيث سيظهر بشكل رزين ومحافظ بشكل أكبر، مشيرًا إلى أنه ينتظرعرض المسلسل قريباً على منصة "VIU".

والمسلسل مقتبس من رواية "أنصاف مجانين" المعروفة، للكاتبة السعودية الدكتورة شيماء شريف، والتى تروي حكاية "أنس" الذى يخضع لعملية زراعة قلب، ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذى يحثه على حل لغز فشل فى حله أثناء حياته، لينطلق فى رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة.

"أنصاف مجانيين" من إخراج عمر رشدي والمعالجة الدرامية للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، وكتبت السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحديني، وهو من انتاجات "viu" الأصلية والمقرر عرضه على منصتها في الربع الأول من عام 2021.

يذكر أن أحدث أفلام صدقي صخر القصيرة "لما جت عشرة" للمخرجة جايلان عوف قد حصل على جائزة أفضل فيلم في الدورة السادسة من مهرجان "مصر دوت بكرة" للأفلام، وهو بطوله صدقي صخر وسارة عبد الرحمن.

ويعتبر "لما جت عشرة" الفيلم المصري الوحيد الذي شارك في مهرجان كليرمونت في دورته رقم 41 وحصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان Breakthrough Film Festival في نسخته الثامنة وحصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان شنيت الدولي.

ومن أعمال الممثل صدقي صخر مشاركته في مسلسل "بـ100 وش" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان، ومسلسل "وليه لأ" وأيضًا "في كل أسبوع يوم جمعة" كما قام بالغناء والأداء الصوتي لشخصية الفارس في فيلم الرسوم المتحركة المصري الأول "الفارس والأميرة" في نسخته الانجليزية.

وصدقي صخر ممثل وموسيقي، بدأ التمثيل من خلال برنامج راديو مع لبنى عبدالعزيز وهو في الخامسة عشر، وكان عضوًا في فرقة "الطمي" المسرحية لمؤسسها سلام يسري منذ 2003،و اشترك في التمثيل بعدة أفلام قصيرة وطويلة لمخرجين مثل كاملة أبو ذكري، وهالة القوصي، وإيمان النجار وشريف البنداري.

كما لعب عدة أدوار في المسلسلات الدرامية آخرها "زي الشمس" و"الجماعة الجزء الثاني".

هو أيضًا موسيقي في "مشروع كورال" وهو عبارة عن سلسلة من ورش الكتابة وأداء الأغنية. وهو ضمن مؤسسي فرقة "يسرا الهواري" الموسيقية منذ 2912 حيث يعزف على آلة الهارمونيكا.