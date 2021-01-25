«تدريب المعلمين أون لاين».. «تعليم القاهرة» تستغل إجازة نصف العام

فى محاولة لاستغلال إجازة نصف العام بالمدارس من جانب مديرية التعليم بالقاهرة، كشف محمد عبد التواب، مدير عام التجريبيات والتعليم العام بمديرية التعليم بالقاهرة، عن استغلال المديرية فترة إجازة نصف العام للمدارس فى تطبيق برنامج تدريبى لتأهيل المعلمين، خاصة معلمي مرحلة التعليم الأساسى من ابتدائى وإعدادى حيث يتم تدريبهم أون لاين فى إطار البرنامج الذى يتبناه الدكتور رضا حجازى مساعد وزير التربية والتعليم، من أجل التنمية المهنية للمعلم من خلال تدريب شامل على كل الاستراتيجيات الحديثة المتعلقة بالتعليم بحيث يتم فى غضون أسبوعين وهى فترة الإجازة الانتهاء من تدريب 75% من المعلمين.

تدريب المعلمين أون لاين

وأضاف عبد التواب لـ«الوطن»، أنه يتم حاليا التدريب أون لاين للمعلمين وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وهذا يتم لأول مرة، حيث يتم استيعاب أكبر عدد من المعلمين لتدريبهم بشكل شامل على المناهج الحديثة وكيفية التعامل مع الطلاب حيث يقوم الموجه العام لكل مادة بالقيام بالتدريب للمعلمين عبر برنامج مميز أتاحته وزارة التربية والتعليم لتلقى التدريب.

وفيما يتعلق بموعد امتحانات الفصل الدراسى الأول، أشار إلى أن المديرية تسير وفق خطة الوزارة وفى انتظار تعليمات الدكتور طارق شوقى،وزير التربية والتعليم، بعد 14 فبراير المقبل بشأن الامتحانات، مؤكدا أن المديرية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية بالعاصمة جاهزة لتنفيذ خطة الوزارة بشأن الامتحانات وسيتم تطبيقها فور إعلانها من قبل الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة تضع مصلحة الطالب في المقدمة وعلى أولياء الأمور عدم القلق، لأي قرار يتم اتخاذه يصب فى مصلحة الطالب.

وأشار إلى أن المديرية تستعد لأى سيناريو خلال الفترة المقبلة بهدف انتظام الدراسة خلال الفصل الدراسى الثانى بدون أى عراقيل، لافتا إلى أن المديرية تركز على أعمال التطهير والتعقيم للإدارات التعليمية والمدارس واستمرار أعمال الصيانة فى ظل إجازة نصف العام.

كما شهدت مديرية التعليم بالقاهرة ترقية 23384 معلما، حيث تمت إجراءات الترقى فى ظروف استثنائية مرت بها البلاد بسبب جائحة كورونا حيث واصلت الأكاديمية المهنية للمعلم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على استمرار الإجراءات لعدم تعطيل أو تأجيل ترقي المعلمين حرصا عليهم وحفاظا على حقوقهم.