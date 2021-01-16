7 محاذير توجهها تعليم القاهرة للعاملين لتجنبها.. أبرزها الرشوة

رصدت «الوطن» توجيهات وإرشادات مديرية التربية والتعليم بـ القاهرة للعاملين والرد على التساؤل حول كيف تتعامل مع مديرك وزملائك فى العمل، بهدف التنمية المهنية والبشرية وتطوير الأداء في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ونشر الوعى.

وأكدت منيرة أسامة، مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، أنه على موظف الإلمام بحقوقه وواجباته، ويتم تدريب العاملين على تلك الأمور برعاية محمد عطية مدير مديرية التعليم بالقاهرة، ويتم تعريفها للعاملين فى الحقل التعليمى وهى عدة أمور من بينها:

واجبات الموظف العامة:

- الالتزام بوقت العمل الرسمى، والتحلى بالأمانة والنزاهة وعدم استغلال السلطة والمحافظة على أسرار جهة العمل.

-التعامل مع الوثائق والمعلومات بسرية وعدم إفشاء اسرار العمل للغير.

-المحافظة على سلامة مكان العمل.

واجبات الموظف تجاه رؤسائه وزملائه ومرؤسيه

وفيما يتعلق بواجبات الموظف تجاه رؤسائه هى:

-تنفيذ أوامر رؤسائه وإذا كانت هناك أوامر مخالفة عليه إبلاغ رئيسه بطريقة رسمية.

-التعامل معهم باحترام وتزويدهم بالرأى والمشورة بكل موضوعية وصدق بما يخدم العمل.

أما واجبات الموظف تجاه مرؤوسيه هى:

- القدوة الحسنة

-نقل الخبرات والمعرفة وتشجيعهم على تبادل المعلومات وتوجيه النصح والإرشاد المهنى.

أما واجبات الموظف تجاه زملائه فهي:

-التعامل بلباقة وصدق واحترام الخصوصية والتعاون ومشاركتهم الآراء بموضوعية وتقديم المساعدة لهم قدر الإمكان.

وواجبات الموظف تجاه الأجهزة التقنية:

- المحافظة على الأجهزة ألتى يعمل عليها وعلى المعلومات التى بها وعدم إفشاء كلمة السر للآخرين.

-عدم استخدام الأجهزة لأغراض شخصية وعدم تحميل البرامج على الأجهزة إلا بعد الرجوع إلى الإدارة المعنية.

المحظورات

وأكدت «منيرة»، أهمية الالتزام، الابتكار، الاتزان، العمل بدقة وسرعة وإنجاز العمل، وذلك فى ضوء عصر الرقمنة لمواكبة متطلبات العصر واستخدام التكنولوجيا الحديثة، مشيرة إلى أن هناك نقاط خاصة بالمحظورات لتجنب الوقوع فيها ومنها:

- إساءة استغلال السلطة الوظيفية والنفوذ.

-قبول الرشوة والتزوير

-إعاقة سير العمل

-جمع وثائق ومعلومات سرية للاستخدام الشخصى.

-التواصل مع وسائل الإعلام دون موافقة مسبقة وتحت إشراف العلاقات العامة والإعلام

-عدم نشر أي بيانات أو نشرات أو مستندات تخص العمل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة

- لابد من الاطلاع على اللائحة الخاصة فى جهة عملك.