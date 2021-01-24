«زغاريد» في استقبال أحمد الجنزوري بعد إخلاء سبيله في قضية «الفيرمونت»

احتفل أصدقاء منظم الحفلات أحمد الجنزوري، عقب إخلاء سبيله في قضية التعدي على فتاة فيرمونت، عبر حساباتهم على مواقع السوشيال ميديا.

ونشرت إحدى الصفحات لحظة خروج أحمد الجنزوري من محبسه وقيامه بارتياد إحدى السيارات الملاكي، مكتوب عليها «خمنوا.. مين رجع»، ليدخل «الجنزوري» قائلًا بفرحة شديدة: «هاااااي».

وذهب أحمد الجنزوري إلى منزله بصحبة أصدقائه، ليتفاجأ بوجود عدد آخر من محبيه، وتم استقباله بـ«الزغاريد» والتصفيق والحلويات، وفور دخوله إلى المنزل ارتمى في حضن والدته التي دخلت في نوبة حزن واكتئاب شديدين منذ واقعة القبض عليه.

وكان عدد من الفنانين دعموا أحمد الجنزوري بعد إلقاء القبض عليه منهم غادة عادل، وأبو الذي كان باستقباله فور خروجه من محبسه، والفنانة نهى العمروسي والدة نازلي المتهمة في نفس القضية والتي خرجت منذ عدة أيام.

وفي شهر سبتمبر الماضي، تصدر اسم أحمد الجنزوري محركات البحث وأصبح «تريند» بعدما قررت النيابة العامة حبسه ونازلي مصطفى كريم ابنة الفنانة نهى العمروسي، على ذمة التحقيق في قضية الفيرومنت التي شهدت تعرض فتاة للاغتصاب الجماعي داخل فندق منذ عام 2014، وهى القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري وعلى صفحات السوشيال ميديا.

يلقب أحمد الجنزوري باسم «نمبر وان» ويطلق عليه أصدقائه «جانز» الساحل الشمالي، لتنظيمه حفلات غنائية كبرى في القرى السياحية هناك، وحفلاته دائمًا ما تكون في القرى السياحية بالساحل، ونادرًا ما تكون حفلاته يحضرها العامة باعتبارها حفلات خاصة ومقتصرة على عدد محدود من الشخصيات العامة.

كما نظم أحمد الجنزوري، حفلات عديدة في قرية مراسي خلال السنوات الماضية للفنانة هيفاء وهبي وحكيم وهشام عباس، كما أسس شركة عام 2003 لتنظيم حفلات الزفاف والمؤتمرات.

كما تسبب أحمد الجنزوري، في فشل تنظيم إحدى الحفلات الغنائية للفنانة كارول سماحة عام 2017 ودخل في مشادة عنيفة مع الفنانة اللبنانية وتدخلت نقابة الموسيقيين فيها لحل هذه الأزمة.