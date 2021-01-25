لو مسافر برة مصر.. رسوم وحدود السحب والشراء ببطاقات البنوك في الخارج

تفرض بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي عمولة مقابل تغيير العملة من الجنيه المصري بحساب العميل إلى عملة الدولة المتواجد بها خارج مصر، وكذلك مقابل استخدام ماكينة الصراف الآلي ATM، وذلك طبقًا للشروط المتعارف عليها عالميًا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الـATM بالبنوك حال الاستخدام خارج مصر.

البنك الأهلي المصري

- عمولة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأجنبية خارج مصر: 3% من قيمة المبلغ + 30 جنيهًا عن كل عملية سحب.

- رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات بنوك أجنبية خارج مصر: 15 جنيهًا لكل عملية استعلام.

- حدود السحب الشهري: 40 ألف جنيه والمشتريات 60 ألف جنيه على بطاقات «فيزا كلاسيك وماستركارد ستاندرد»، و80 ألف جنيه و500 ألف جنيه على التوالي للبطاقات البلاتينية.

بنك مصر

عمولة الاستخدام والاستعلام عن الرصيد: 3% من قيمة العملية + 50 جنيه لكل عملية، ويكون حدود السحب اليومي بما يعادل 2000 دولار شهريًا.

البنك التجاري الدولي

- رسوم السحب النقدي خارج مصر: 4% بحد أدنى 20 جنيهًا، ويكون حد السحب النقدي 20 ألف جنيه لبطاقات وايت وكلاسيك الائتمانية، و40 ألف جنيه لبطاقات جولد، و60 ألف جنيه للبطاقات البلاتينية.

بنك الإسكندرية

عمولة السحب: خصم 8% تتراوح بين 3% على تغيير العملة، و5% على السحب.

- حدود السحب اليومي 7500 جنيه على البطاقات الذهبية، و25 ألف جنيه على بطاقات تيتانيون، و75 ألف جنيه على بطاقات بلاتينيوم، و100 ألف جنيه على بطاقات ورلد.

بنك HSBC

عمولة السحب: خصم 3% من إجمالي قيمة المبلغ عمولة تغيير العملة، وخصم 25 جنيهًا على السحبة من ماكينات البنك، أو خصم 30 جنيهًا من ماكينات أخرى، وحد السحب النقدي الشهري من بطاقات HSBC من خارج مصر 10 آلاف دولار أمريكي.