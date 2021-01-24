الغرف التجارية: زيادة متوقعة في أسعار شنط رمضان 10% هذا العام

سجلت أسعار شنط رمضان هذا العام زيادة بنسبة تراوحت ما بين 5 و10% بالمقارنة بالعام الماضي، أي ما يعادل 50 و150جنيها للشنطة، حسب المكونات.

وقال خالد فتح الله، رئيس سلاسل محلات فتح الله، ونائب رئيس غرفة تجارة الإسكندريه السابق، إن شنط رمضان سيتم طرحها في منتصف شهر فبراير المقبل، وسيتم التعاقد عليها أواخر الشهر الجارى من قبل الجمعيات وأصحاب الأعمال، والذي زاد بأكثر من 20% هذا العام.

وأكد استقرار أسعار محتويات شنطة رمضان، عدا السكر والأرز اللذان ارتفعا سعرهما بنسبة 10% بالمقارنة ببداية العام الجديد.

وأرجع فتح الله أسباب ارتفاع السكر إلى وقف الاستيراد، وارتفاع أسعار الشحن، وارتفاع سعر المنتج المحلي بالمقارنة بالمستورد، وزيادة الطلب.

وأشار إلى أن شنطة رمضان تحتوي على الأرز والسكر والصلصة والمكرونة والسمنة والفول والعدس والزيت وغيرها.

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إنه رغم استقرار سعر الأرز في السوق المحلي حاليا إلا أنه بداية من الشهر القادم سيرتفع بسبب تعاقدات شنط رمضان، وزيادة الطلب.

وأشار إلى أن سعر الأرز يباع بأسعار تتراوح من 8 لـ10جنيهات للكيلو، و15 جنيها للأرز المعبأ.

وأكد أنه رغم وفرة المعروض من الأرز والمخزون الاستراتيجى إلا أن أعمال الخير وزيادة الطلب ترفع من سعره، وهو يحدث كل عام قبل شهر رمضان، مشيرا إلى أن الارتفاع لن يتجاوز 10%.