رانيا محمود ياسين تعلن انضمامها لمسلسل «الطاووس»: مفاجأة للمشاهدين

أعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين، انضمامها إلى أسرة مسلسل «الطاووس»، بطولة النجم جمال سليمان، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2021.

وأعربت رانيا، في تصريحات لها، عن سعادتها بتواجدها في هذا العمل الدرامي، كونه يعد التعاون الأول الذي يجمعها بالفنان العربي جمال سليمان، والتعاون الثاني لها مع المخرج رؤوف عبد العزيز.

وأكدت أن «العمل مع المخرج رؤوف عبدالعزيز يعد مكسب كبير لأي فنان، فهو يهتم بكل تفاصيل العمل، ولدية ميزة رائعة وهي فن إدارة الممثل».

المسلسل بطولة جمال سليمان

وأوضحت رانيا محمود ياسين، أنه فور عرض سيناريو المسلسل عليها تحمست جدا له، خاصة أنه الشخصية عاشتها في الواقع بكل تفاصيلها، مؤكدة أنه لديها ثقة كبيرة في أنها ستكون بمثابة مفاجأة للمشاهدين في رمضان.

يشار إلي أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم ، ورانيا محمود ياسين، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يخيم عليه الغموض والتشويق، من خلال شخصية النجم جمال سليمان، والذي يقدم شخصية محامي مخضرم يحقق في أحد القضايا التي تقلب أحداث المسلسل رأسًا على عقب.

تدور الأحداث في إطار اجتماعي

وقبل نهاية ديسمبر الماضي انطلق داخل «ستديو مصر» تصوير أولى مشاهد مسلسل «الطاووس» وسط عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

و تدور أحداث مسلسل «الطاووس» في إطار اجتماعي يسيطر عليه الغموض والتشويق، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، منهم سهر الصايغ وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب.