رانيا محمود ياسين عن عدم تكريم والدها بمهرجان القاهرة: مش رايقين للكلام ده

هاجمت الفنانة رانيا محمود ياسين إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، لتكريم والدها الفنان الراحل محمود ياسين، وذلك عبر فيديو نشرته على صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام".

وقالت "ياسين" خلال الفيديو: "الناس زعلانة ومتضايقة وبتقول إزاي متكرمش في المهرجان، وبالنسبة لي ده مش فارقلي أو أي حد من أسرتي، لأنه اتكرم مرتين في المهرجان، بجانب إننا في حزننا ومش رايقين للمواضيع دي، وبعد أبويا مش هزعل على حاجة".

وتابعت: "مهرجان القاهرة الدولي المفروض أنه يلقي الضوء على نجوم السينما المصرية الذي لم يتم ذكرهم تماما في المهرجان، فأنتم زعلانين لية؟، وإزاي عاوزين يذكروا اسم أبويا في منظومة لم يتم ذكر اسمها من الأساس، والسنة دي توفى فيه كتير من رموز السينما المصرية بدءا من النجمة ماجدة الصباحي ثم الفنانة نادية لطفي ثم الفنانة شويكار وأخيرا بابايا".

وواصلت: "احنا مزعلناش، واللي لفت نظرنا الناس الضهر والسند، وأقسم بالله أبويا لو كان عايش وشايف هذه الانتفاضة عشان شيء يخصه كان هيهمه بس رد فعلكم وهو دة اللي كان هيسعده ويخليه مبسوط ومش فارقله، واحنا كأسرة مكنش فارق لنا".

ووجهت الشكر لداعميها خلال الفترة الماضية من مصر والدول العربية، ووقوفهم بجانبها بعد وفاة والدها، "ونعمة السند والصحاب، وبشكركم على وقوفكم ورايا، بس أنتم جدعين أوي، وزعلانين على بابي كأنه أبوكم، وقفتكم واقفة ولاد أصول وشعوب أصيلة".

ولفتت إلى أن الرئيس الفلسطيني قدم العزاء لوالدها ووضع وشاح من الورد ووضته على قبر والدها، موجهة الشكر له.

نشرت الفنانة شهيرة تصريح منسوب لرئيس مهرجان القاهرة السينمائي محمد حفظي عبر حسابها الخاص بـ"فيسبوك" مهاجمة إياه بشكل ساخر قائلة: "هههه والنبي ده رد رئيس مهرجان عريق والله عيب جه يكحلها عماها".

وكان استنكر السيناريست عمرو محمود ياسين، تجاهل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لوالده الفنان الراحل محمود ياسين، قائلًا: "ربما لا تعلم الإدارة قيمة محمود ياسين السينمائية، وأنه أحد روادها الذي قدّم ما يُقارب الـ170 فيلمًا".

وكتب عمرو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ناس بتسألني وتتساءل عمومًا كيف لا يكرم مهرجان القاهرة السينمائي وهو المهرجان الأول والرسمي لمصر اسم الفنان محمود ياسين بهذه الدورة، وقد رحل قبل انطلاق المهرجان بحوالي 40 يوما؟.. وأنا لا أملك إجابة عن هذا الأمر.. وإن كان قد سبق في دورات سابقة وفي عهد إدارت أخرى أن أهدت إدارة المهرجان دورتها لأسماء نجوم كبيرة رحلوا في نفس العام".

وتابع: "يفترض عندما يرحل عن دنيانا قبل انطلاق المهرجان ببضعة أسابيع، أن نرى بالافتتاح شيء ما.. إشارة ما لرحيل أحد أيقونات السينما المصرية والعربية.. ولكن البعض يبدو وكأنه لا يعلم.. أو لا يعرف.. أو غير مهتم أو غير مدرك.. أو أي حاجة".

وكانت علّقت الفنانة رانيا محمود ياسين على مطالبة بعض الجماهير والنقاد بتكريم الفنان الراحل محمود ياسين في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 عبر حسابها على "فيسبوك".

وكتبت "رانيا": "إحنا ولا فارق معانا التكريم ده وبابا اتكرم مرتين من مهرجان القاهره السينمائي، بس الناس فارق معاها قوي، مشكورين على مشاعركم الحلوة تكريم النجم محمود ياسين إضافة لأي مهرجان، شكرًا لمشاعركم جمهور محمود ياسين الكبير اللي حبكم له هو أهم وأكبر تكريم".

وأضاف: "عمومًا اسم محمود ياسين، محفور في ذاكرة ووجدان كل محب للسينما.. ولكن وجب التعقيب على هذا الأمر بعد أن أثير من خلال محبيه وجمهوره.. رحم الله الوالد وأسكنه فسيح جناته".

وعلى جانب آخر أوضح الناقد أندرو محسن منسق المكتب الفني لـ مهرجان القاهرة السينمائي، ومدير مسابقة "سينما الغد"، أن إدارة المهرجان تدرس في الفترة الحالية تكريم الفنان الراحل محمود ياسين خلال ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42.

وأضاف أندرو لـ"الوطن"، أن الفنان محمود ياسين قيمة فنية كبيرة ويعد واحدًا من كبار فناني السينما المصرية، وعن سبب عدم تكريمه خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي أوضح "أندرو" أن لكل دورة من المهرجان يكن لها حساباتها المختلفة وترتيباتها منذ فترة طويلة قبل بدء الفعاليات.