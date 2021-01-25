بالترتيب.. المدن الأكثر برودة في مصر اليوم: درجة الحرارة تصل لـ 2 مئوية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، في بيان صادر عنها، بشأن حالة الطقس المتوقعة، خلال الساعات المقبلة، إذ يتوقع الخبراء انتشارا الشبورة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

كما أعلنت الهيئة درجات الحرارة المتوقعة وأقل المدن درجات الحرارة، حركة الرياح وسرعتها، نسب الرطوبة، وفقًا لتوقعات خبرائها.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية للمتابعين والقراء، أقل المدن درجات الحرارة، سرعة الرياح، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على النحو التالي:

الأرصاد تحدد المحافظات الأكثر برودة الاثنين 25 يناير

وتشير تنبؤات هيئة العامة للأرصاد الجوية إلى درجات الحرارة المتوقعة، حيث جاءت قائمة المدن الأكثر برودة، كالتالي:

مدينة سانت كاترين

درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 02.

مدينة الوادي الجديد

درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 04.

مدينة أسيوط

درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 05.

المنيا

درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 05.

نخل

درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 06.

قنا

درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 06.

الفيوم

درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 07.

السلوم

درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 07.

بني سويف

درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 07.

سرعات الرياح المتوقعة اليوم الاثنين على مدن ومحافظات مصر

ـ تصل سرعة الرياح لـ8 كم/ الساعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتكون شمالية غربية معتدلة.

ـ على السواحل الشمالية الغربية تشتد سرعات الرياح لتصل إلى 14 كم/الساعة، وتكون جنوبية غربية معتدلة.

ـ وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشتد سرعات الرياح لتصل إلى 11 كم/الساعة، وتكون شمالية غربية معتدلة.

ـ وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون سرع الرياح 10 كم/الساعة، وتكون شمالية غربية معتدلة.

ـ أما على شمال الصعيد تكون سرعة الرياح، 12 كم/ ساعة، وتكون شمالية، معتدلة.

ـ وعلى جنوب الصعيد، تصل سرعة الرياح إلى 14 كم/ ساعة، وتكون شمالية شرقية معتدلة.