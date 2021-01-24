محافظ شمال سيناء يتابع التجهيزات الخاصة بالدفعة الأولى من لقاح كورونا

قام الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، يرافقه الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام، بتفقد المستشفى للاطلاع على آخر التجهيزات الخاصة بموقع تطعيم المواطنين بلقاح كورونا حال وصوله إلى المحافظة.

وأشار المحافظ الى أنه سيتم تحديد الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للتطعيم باللقاح من قبل وزارة الصحة، وأنه ستتم متابعة توفير التجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والإحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة.

ومن جانبه أعلن الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة عن قيام مديرية الصحة بتوفير القوى البشرية من الطواقم الطبية اللازمة من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين ومدخلى البيانات والخدمات المعاونة وغيرها.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، قد زارت مستشفى العريش العام الشهر الماضى، وشددت خلال الزيارة على توفير جميع المستلزمات الطبية للمرضى، سواء فى مستشفى العريش العام أو مستشفى الشيخ زويد المركزى وبئر العبد.

وكانت مديرية الصحة بشمال سيناء، قد أكدت أنه تم دعم مستشفى الشيخ زويد بعدد من الأجهزة الطبية المنقوص، بعد فتح قسم جديد للعزل فى المستشفى.