رياح محملة بالأتربة تجتاح شمال سيناء

اجتاحت رياح قوية محملة بالأتربة مدن وقرى شمال ووسط سيناء اليوم، بعد حالة من الهدوء لمدة 8 ساعات، واشتدت الرياح المحملة بالآتربة على المناطق الساحلية والصحراوية وزادت من سرعتها على الطرق السريعة بين القنطرة شرق ومدينة العريش من الناحية الغربية.

وتسببت الرياح القوية في زحف الرمال لجانبي الطريق الدولى بمنطقة رمانة وبالوظة غرب بئر العبد، وكذلك بعض المناطق بوسط سيناء فى المناطق القريبة من القسيمة ونخل والحسنة وطريق مصنع الآسمنت المؤدى الى قرية الحفن بين العريش ومناطق الوسط.

جاء هذا بالتزامن مع اختفاء تام للغيوم بعد تكاثرها دون سقوط أمطار خلال الآيام القليلة الماضية، باستثناء تساقط رذاذ محدود على الطريق الساحلى والبحر فى العريش والشيخ زويد ورفح.

وأكد العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مدينة العريش أن هبوب الرياح القوية لم يؤثر على حركة السير بالطرق السريعة داخل وخارج المدينة بشكل نهائي، وأضاف أن حركة السيارات تسير بشكل طبيعي ولم يتم غلق الأسواق والمحال التجارية تفتح أبوابها فى الموعد المحدد.

بدورها أكدت عمليات المحافظة أنها لم تتلق أية أستغاثات من مواطنيين أو مشكلات، وأن عمليات المحافظة تابعت جميع الأحداث بالتواصل مع رؤساء المدن والآحياء فى العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورمانة ونخل والحسنة بوسط سيناء.

وأهاب ديوان عام المحافظة بالمواطنين الإبلاغ على وجه السرعة حال حدوث مشكلات قد تؤثر على المواطنيين بالمحافظة، مؤكدا أنه يراقب الأمور عن كثب .