رئيس التحرير

محمود مسلم

بدء مشروع توصيل الغاز الطبيعي بأجا في الدقهلية

كتب:

صالح رمضان
04:20 م | الأحد 23 أغسطس 2020
توصيل الغاز الطبيعي لمدينة أجا

توصيل الغاز الطبيعي لمدينة أجا

بدأ العمل في تركيب خطوط الغاز الطبيعي بمدينة أجا بمحافظة الدقهلية، اليوم، استعدادًا لتوصيل الخدمة إلى المنازل للقضاء على مشكلة أسطوانات البوتاجاز، وتخفيف العبء عن المواطنين.

وقالت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة أجا، إن العمل بدأ من شوارع اللاوندي، ويجرى متابعة المشروع لتذليل أي عقبات تواجه المشاريع التنموية والخدمية بدائرة المركز.

وأكدت رئيس المركز، على الشركات المنفذة لمشروع الغاز الطبيعي بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وأن يتم مراعاة أقصى معدلات الأمن الصناع والسلامة والصحة المهنية، لتجنب أي مخاطر لهذا المشروع، ووضع علامات وإشارات في أماكن التنفيذ لتجنب الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين، لكي يعود المشروع بالنفع والفائدة عليهم.

اقرأ المزيد:

تركيا تعلن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للسيارات

6 ملايين جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي والمياه إلى منازل العريش

تكثيف العمل على مدار 24 ساعة للانتهاء من مشروع الغاز الطبيعي بالزقازيق

الأوراق المطلوبة لإدخال الغاز الطبيعي إلى المنازل

وزير البترول: توصيل الغاز الطبيعي لـ3.4 مليون وحدة سكنية بنهاية 2020

تعرف على إجراءات تغيير تعاقد الغاز الطبيعي من عميل لآخر

تاون جاس تعلن أرقاما جديدة لطوارئ الغاز الطبيعي: الخطوط الأرضية عطلانة