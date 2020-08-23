بدء مشروع توصيل الغاز الطبيعي بأجا في الدقهلية

بدأ العمل في تركيب خطوط الغاز الطبيعي بمدينة أجا بمحافظة الدقهلية، اليوم، استعدادًا لتوصيل الخدمة إلى المنازل للقضاء على مشكلة أسطوانات البوتاجاز، وتخفيف العبء عن المواطنين.

وقالت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة أجا، إن العمل بدأ من شوارع اللاوندي، ويجرى متابعة المشروع لتذليل أي عقبات تواجه المشاريع التنموية والخدمية بدائرة المركز.

وأكدت رئيس المركز، على الشركات المنفذة لمشروع الغاز الطبيعي بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وأن يتم مراعاة أقصى معدلات الأمن الصناع والسلامة والصحة المهنية، لتجنب أي مخاطر لهذا المشروع، ووضع علامات وإشارات في أماكن التنفيذ لتجنب الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين، لكي يعود المشروع بالنفع والفائدة عليهم.