لحظات انفجار عقار بالدقهلية بعد ساعات من توصيل الغاز: الأسرّة طارت في الشارع

حالة من الرعب عاشها أهالي قرية «منشأة البدوي» التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، إثر حدوث انفجار داخل عقار، ما جعل الجيران يشعرون وكأن زلزالًا أصاب القرية، ولم يستوعبوا ما حدث حتى رأوا جدران الشقة المجاورة بدون جدران، وسريرهم في الشارع.

وهرع أهالي القرية إلى مكان الانفجار، ليروا ما لم يرونه في حياتهم، فقد أصبحت إحدى الشقق بدون حوائط، وسرعان ما اشتعلت نار أعلى سطح العقار مقر الانفجار شب في قش وعشة أعلي العقار، فبادر الأهالي إلي إطفائها، فيما نقلوا صاحب العقار وزوجته إلى سيارة الإسعاف بعد أن أصيبوا بالصدمة وفقدوا وعيهم، وسرعان ما تم علاجهم بسيارة الإسعاف.

وباشرت نيابة طلخا بمحافظة الدقهلية اليوم، بإشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، تحقيقاتها في الانفجار الذي حدث في العقار، واستمعت إلي أقوال صاحبه، والجيران المتضررين من آثار الانفجار، وشهود الواقعة.

وأمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة من خبراء كلية الهندسة جامعة المنصورة، لمعاينة مكان الانفجار وتحديد سببه والخسائر الناجمة عنه، وكذلك تقرير الأدلة الجنائية بمديرية أمن الدقهلية.

وانتقلت الإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة طلخا، والوحدة المحلية بميت الكرماء، لمعاينة آثار الإنفجار، وعمل تقرير عن صلاحية العقار ، عمل تقرير عن الخسائر التي وقعت بالعقار.

وقال أحد الجيران، إنه في الساعة 9 والنصف مساء فوجئ الأهالي بانفجار شديد وكأن زلزالًا قويًا حدث، «جريت على المطبخ، ولم أجد جداره، وجريت على السطح لقيت النار ماسكة في سقف الجيران، وتحطم خط الصرف الصحي والمياه، ولم أستوعب ما حدث، نظرت في الشارع فوجدت جدار الجيران طار، وعدت الشارع ووصلت إلى الجيران من الجهة الأخرى من الشارع، مشيرًا إلى أن العقار مكون من 3 طوابق، وأصبحت الشقة بدون جدران داخلية، كما أن شرفات الجيران أصابها الضرر.

وأضاف أن شركة الغاز انتهت عصر أمس فقط من توصيل الغاز الطبيعي إلى الشقة التي صدر منها الانفجار، وأكدوا أنهم انتهوا من توصيل الغاز وأن كل شيء على ما يرام، وفي هذه الليلة ظلت الزوجة وأبنائها عند حماتها في الدور الأرضي وتأخرت في الصعود إلى شقتها، إلى أن فوجئت بالانفجار، ومن قدر الله أنها لم تكن بالشقة وقت الانفجار.

وأشار إلى أن «السرير والمراتب طاروا في الشارع أمام البيت، والجدران كلها طارت، وحدث ضرر على الجيران المحيطين بالشقة»، مؤكدًا أنه حرر محضر بمركز الشرطة اتهم فيه شركة الغاز.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، بحدوث دوي انفجار هائل في قرية «منشأة البدوي» وحدوث حريق في أحد العقارات.

وانتقل مدير الأمن وقيادات الأمن وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الواقعة، وتمكنوا من السيطرة علي الحريق، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.