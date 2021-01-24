محافظ مطروح: اختيار 20 فدانا كنماذج إرشادية للمحاصيل في واحة سيوة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن اختيار 20 فدانا كنماذج إرشادية لمزارعي واحة سيوة في المحاصيل والزراعات المختلفة.

وقال «شعيب»، اليوم الأحد، إن عمل لجان معاينة الأراضي المستهدف فى واحة سيوة مستمر لتنفيذها كمزارع إرشادية للمحاصيل والزراعات بسيوة، مضيفا أن ذلك يأتى استكمالا لنتائج زيارة الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لسيوة فى نوفمبر الماضي، واستجابة لمطالب مزارعي سيوة من منطلق تعظيم الاستفادة من موارد الواحة ورفع المستوى الاقتصادي للمزارعين.

وأكد العميد عصام عبدالغنى، رئيس مركز ومدينة سيوة، أنه بعد الانتهاء من تلقى طلبات المزراعين من خلال الشباك الواحد فى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان مجلس مدينة سيوة، قمنا بتشكيل لجنة من المختصين بمجلس المدينة والإدارة الزراعية، ومركز بحوث الصحراء، وجهاز تحسين الأراضي لمعاينة الأراضي بالمناطق المختلفة لسرعة اختيار الأراضي المستهدف تنفيذها كمزارع إرشادية للتيسير على مزارعي سيوة.

وأشار محافظ مطروح أن واحة سيوة تشتهر بزراعات نخيل التمر وزراعة الزيتون، وهو من أجود الأنواع التى تتميز به، ويوجد بها مصانع لتعبئة وتغليف التمور والزيتون، كما يوجد بها أراض من أجود أنواع الأراضى الزراعية.

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وجه بتنمية سيوة فى مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع الزراعة، والاهتمام بها ودعمها باستخدام أحد النظم فى مجال الزراعة وأحدث أنظمة الرى، ونتج عن ذلك زيارة وزيرى الزراعة والرى لسيوة خلال الفترة الأخيرة، وإيجاد حلول لمشاكل الصرف الزراعى بسيوة وحفر آبار مياه جوفية كبيرة، وهو ما تحقق فى منطقة الأمهات بسيوة وأم الصغير بالجارة، للاستفادة من هذه الآبار فى مياه الشرب، بالإضافة إلى زراعة مساحات من الأراضى ورى الجناين المزروعة بمختلف المحاصيل، مع غلق الآبار العشواية الموجود فى الواحة وتنظيم أعمال الرى بالتعاون بين الجهات المختلفة.