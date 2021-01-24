«البحوث»: 8 أدوية من 147 خضعت للدراسة نجحت في التعامل مع كورونا

كشف الدكتور محمد أحمد علي، رئيس مركز التميز العلمي للفيروسات بالمركز القومي للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن علماء المركز قطعوا الفترة الماضية شوطا كبيرا في الانتهاء من بعض الدراسات والأبحاث العلمية، التي تتعلق بكيفية إيجاد حلول مناسبة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، أو المساهمة في علاجه، باستخدام عدد من الأدوية للتأكد من فعاليتها في التعامل مع الفيروس، وتقليل مدة الأعراض الناجمة.

وأكد رئيس مركز التميز العلمي للفيروسات بالمركز القومي للبحوث، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدراسات أجريت على 147 نوعا من الأدوية، ما بين مضادات حيوية ومضادات للفيروسات وومكملات أغذية وأدوية تجلطات غيرها من الأدوية، مضيفا أن هناك 8 منهم ثبتت فعاليتها على فيروس كوؤونا، مؤكدا أن جميع ما تم إثباته من نتائج الأدوية على فيروس كورونا كانت من خلال التجارب المعملية، مؤكدا أنهم في انتظار الموافقة عليهم من قبل اللجان المنوطة لبدء التجارب الإكلينيكة على المتبرعين.

القومي للبحوث: المصنع المخصص لتصنيع اللقاح مازال قيد الإنشاء

وبشأن لقاح «كورونا المصري» المحضر من قبل علماء المركز، أوضح الدكتور محمد أحمد علي، أن المصنع المخصص لتصنيع اللقاح في طور العمل على أخذ عدد من التصاريح اللازمة وجهاز هيئة التنمية الصناعية، وفقا لتوجيهات هيئة الدواء المصري بعد مراجعتها المبدئية لتجهيزات الخطوط والملفات المتعلقة بحضير اللقاح.

وتابع رئيس مركز التميز العلمي، أن مهام العمل لعلماء المركز القومي للبحوث لم يقتصر على الأدوية وتحضير اللقاحات للمساهمة في كبح انتشار فيروس كورونا، وإنما العمل شمل مراجعة جميع قوائم النتائج العينات بلازما الدم التي تم أخذها من قبل المتعافين، وكذلك إنتاج عدد من المواد والمستحضرات التي تسهم في الحد من انتشار المرض.