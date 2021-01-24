مستشار الرئيس: من يحصل على لقاح كورونا قد يصاب بالعدوى

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن 5 لقاحات لفيروس كورونا، اعتمدت على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن هناك لقاحا آخرًا في طريقه للحصول على الاعتماد، وأكد أنه على المواطنين أن يطمئنوا بخصوص لقاح كورونا، ولا نستورد اللقاحات إلا بعد أن تعتمد وتستخدم في بلد المنشأ، وأن هيئة الدواء المصرية تراجع بدقة شديدة جدًا ملفات هذه اللقاحات وتحللها وتدرس كل مكوناتها وتتأكد من صلاحيتها وأمانها.

اللقاحات تستخدم تقنية الفيروس الميت

وأضاف تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» عبر شاشة «صدى البلد»: « اللقاحات تستخدم تقنية الفيروس الميت لتكوين مناعة ضد فيروس كورونا، وهذا يؤدي إلى نفس النتيجة في كل اللقاحات تقريبًا، كلهم قريبين من بعض ويكونون أجساما مناعية ويجب أن يحصل المريض على جرعتين منهما للحصول على مناعة بشكل أكبر».

مناعة اللقاحات ليست دائمة

وتابع مستشار الرئيس، أن مناعة اللقاحات ليست مناعة دائمة، وبالتالي فإن الأساليب الوقائية والاحترازية ستستمر لأن التطعيم لا يمنع المرض، إذ أن من يحصل عليه قد يصاب بفيروس كورونا، لكن التطعيم يساعد على أن تكون الأعراض بسيطة وألا تكون الإصابة شديدة وفي كثير من الأحيان فإنه يقلل مشكلات وتداعيات العدوى.

وأردف، أنه ينصح بحصول الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض مثل الكوادر الطبية وكبار السن ومصابي الأمراض المزمنة، وأن التطعيم يحميهم جزئيًا من الإصابة: «غالبًا لازم تكون الجرعتين من نفس النوع، وعندما نحصل على الجرعة الأولى من التطعيم فإنها تنتج أجساما مضادة بنسبة 60% وتزيد هذه النسبة إلى 90% بعد الحصول على الجرعة الثانية».