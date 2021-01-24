عمرو وهبه يعلن عن مسابقة أسبوعية لجمهور مسلسل «في بيتنا روبوت»

أعلن الفنان عمرو وهبه عبر حسابه بـ«انستجرام»عن مسابقة لجمهور مسلسل «في بيتنا روبوت» والذي عرضت أولي حلقاته مساء اليوم علي قناة CBC.

ومن خلال خاصية «استوري» نشر عمرو وهبة مقطع فيديو أعلن من خلاله علي مسابقة أسبوعية لمتابعي مسلسل «في بيتنا روبوت»، وقال عمرو: «أطلقنا مسابقه اسبوعيه سهله لمتابعي المسلسل ومن يتابع المسلسل جيدا يستطيع حلها والجائزه هي ps5»

ومسلسل «في بيتنا روبوت» من بطولة شيماء سيف، عمرو وهبه، ليلى زاهر، هشام جمال، ودلال عبدالعزيز، ومن تأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

وكان أعلن أمس عمرو وهبة عبر حسابه بـ«فيسبوك» بطريقة كوميدية عن 10 قواعد لمشاهدة المسلسل وكتب عمرو: «المسلسل يتشاف على التلفزيون مكنش يبقى على النت أو على تليفون أو على ميكرويف، أي حاجة المهم تشوفوه، المسلسل اجتماعي عائلي كوميدي، عشان تتفرجوا تتجمعوا مع العائلة، وتضحكوا، طبعًا لو لقيتو إفيه هنا ولا هنا، المسلسل مناسب جدًا لحبايبنا للأطفال».

وأضاف: «لو حبايبنا الأطفال هيقرفونا وهيعملوا دوشة طلعوهم برة أو افتحولهم بابا بج على اليوتيوب في أوضتهم، ممكن تشوفوه في غرفة منورة عادى مش لازم مظلمة، ومش لازم تعلي أوى عشان لو حد بيذاكر أو مئيل أومصدع، مش هقولك وانت بتتفرج أعمل تليفونك سايلنت أكيد مش للدرجه دى بس ممكن تقفله أحسن».

وتابع «وهبة»: «المسلسل وجبة كوميدية لذيذة، مش لازم تاكلوا وانتوا بتتفرجوا أو لو جعوتوا أوى ممكن تنأنأوا شيبسي خل وملح في الفواصل، لازم خل وملح مش خل بس ومش ملح بس عشان هعرف، عارف أن بكره ماتش مصر وسلوفينيا في كأس العالم لكرة اليد الساعه 7، وطبعاً مصر أولاً وأخيرًا، بس أول ما الماتش يخلص هات cbc على طول، بص خليها في الـrecall عشان تجيبها أسرع بدل ماتدور».

واختتم: «أخيرًا، لو اتفرجت وهتشارك برأيك، ليك مطلق الحرية تقول العمل حلو ولا ممتاز ولا يجنن إزاى كده بجد، شكرا جدًا مقدما لكل واحد كده كده هيعجبوا المسلسل».