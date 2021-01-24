غدا.. فصل التيار الكهربائي عن منطقة الحمرايا ببني سويف للصيانة

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، عن فصل التيار عن مغذي الحمرايا مركز بني سويف شرق النيل، غدا الاثنين، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، وذلك لعمل صيانة على المُغذًي.

وتقدم قطاع الكهرباء بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة.

كما ناشد القطاع المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة، واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة التي تتم خلالها أعمال الصيانة.

وفي سياق آخر وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الري بتقديم أوجه الدعم الممكنة لفرق الرصد المعنية، وذلك للمتابعة والمراقبة الدائمة لرصد أية مخالفات خاصة بإلقاء أية مخلفات أو قمامة على المجاري المائية وتحرير المحاضر اللازمة والفورية للمخالفين وفق القانون، مشيرا إلى أهمية بذل المزيد من الجهود التوعوية للحفاظ على سلامة المجاري المائية من الترع والمصارف والتوعية بأضرار إلقاء المخلفات والقمامة سواء داخل المجارى المائية أو على جوانبها.

وكلف المحافظ بنشر رقم الخط الساخن الذي أتاحته وزارة الري، وذلك على صفحة المحافظة الرسمية والبوابة الإلكترونية وصفحات الوحدات المحلية، حيث أطلقت وزارة الري مبادرة تحت شعار «حافظ على ترعتك»، لمنع إلقاء المخلفات في الترع، وأتاحت خدمة الخط الساخن للإبلاغ عن مخالفات إلقاء القمامة في الترع والمجاري المائية عبر تطبيق الواتس آب على رقم (01068800587)، والذي يمكن للمواطن من خلاله إرسال صورة لحالة إلقاء القمامة بالترعة مع ذكر اسم القرية أو المنطقة الموجودة بها.

وكانت وزارة الري قد أطلقت مبادرة «حافظ على ترعتك»، لمنع إلقاء المخلفات في الترع، حيث تتضمن تلك المبادرة إتاحة رقم لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين عن إلقاء القمامة بالمجاري المائية.