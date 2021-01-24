حسابات مجانية في 8 بنوك للعملاء الجدد: أبرزها الأهلي والقاهرة

يتيح عدد من البنوك العاملة في السوق المصري إمكانية فتح حسابات بها للعملاء دون أي مصروفات إدارية وبشكل مجاني، دعما لمنظومة الشمول المالي التي يتبناها البنك المركزي المصري.

ويرصد «الوطن» أبرز البنوك التي تتيح هذه الخدمة، كالتالي:

1- البنك الأهلي المصري:

يدعم البنك الاهلى المصري الشمول المالي باستمر، وخاصة فئة الشباب، عن طريق طرح منتجات تناسب جميع احتياجات الشباب، ويمتلك البنك العديد من حسابات توفير المستقبل، يتم إصدارها دون مصاريف إصدار وتأمين مجاني على حياة العميل.

2- بنك الاتحاد الوطني

يُعفي بنك «الاتحاد الوطني- مصر» جميع العملاء من سن 16 سنة من مصاريف فتح حسابات التوفير الحد الأدنى للحسابات، إضافة إلى 1٪ كاش باك من قيمة المبلغ المودع في الحساب.

3- البنك التجاري وفا

أعلن البنك «التجاري وفا» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن إمكانية إصدار بطاقة الخصم المباشر للشركات دون أي مصاريف.

4- البنك الأهلي المتحد

يتيح البنك الأهلي المتحد، تقديم كارت الشباب دون مصروفات إصدار، إضافة إلى 25 جنيها، وذلك تطبيقا لنصائح البنك المركزي المصري بالتوجه للشمول المالي.

5- بنك «إي جي» EGBANK

أعلن البنك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن فرص مميزة دعما للشمول المالي، وهي عبارة عن إمكانية فتح حساب بنكي بدون مصاريف.

6- بنك القاهرة

يتيح بنك القاهرة فتح حساب لدى البنك «جاري وتوفير» دون أي مصاريف، إضافة إلى الحصول على بطاقة خصم مباشر مجانا، والتقديم على بطاقات بنك القاهرة مقدما مجانا.

7- البنك الأهلي الكويتي مصر

يتيح البنك الأهلي الكويتي مصر، إمكانية فتح حساب لدى البنك مجانا دون أي مصاريف.

8- البنك الزراعي

يتيح البنك الزراعي فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير مجانا دون أية مصاريف إدارية ودون حد أدنی، إضافة إلى إصدار بطاقات الخصم لهذه الحسابات والبطاقات مسبوقة الدفع «ميزة» مجانا.