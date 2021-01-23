في البنوك.. أعلى شهادات ادخار ثلاثية ثابتة بعائد نصف سنوي

شهادات الإدخار بالبنوك هى أحد أوجه الإستثمار التي يلجأ إليها الكثير، لكونها أفضل من الودائع وكذلك حسابات التوفير، ولذا تستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية التي تقدمها لقرائها أعلى شهادات إدخار في البنوك .

أفضل شهادات الإدخار

الشهادة الإدخار من بنك التعمير والإسكان

ويمنح بنك التعمير والإسكان لعملائه شهادة التعمير الثلاثية الثابتة بحد أدنى 500 جنيه وفائدة 11.5% سنويًا ودورية صرف نصف سنويونوع الفائدة تكون ثابتة واخيرا مدة الشهادة 3 سنوات.

الشهادة الإدخارية من البنك الأهلي الكويتي

يستطيع عملاء البنك الأهلي الكويتي الاستفادة من الشهادة الثلاثية الثابتة بحد أدنى 1000 جنيه وفائدة 11.25% سنويًا على أن تكوندورية الصرف نصف سنوي ومدة الشهادة 3 سنوات.

الشهادة الإدخارية من بنك ABC

ويقدم بنك ABC الشهادة الثلاثية الثابتة بحد أدنى 1000 جنيه وفائدة 9.5% سنويًا.

الشهادة الإدخارية من بنك QNB الأهلي

ويمكن أن يستفيد عملاء بنك QNB الأهلي بالشهادة الثلاثية الثابتة بحد أدنى 1000 جنيه وفائدة 11.25% سنويًا على أن تكون مدةالشهادة 3 سنوات.

شهادة الإدخار من البنك العربي الأفريقي الدولي

من خلال شهادة اميرالد الثلاثية الثابتة التي يقدمها البنك العربي الأفريقي الدولي بحد أدنى 5000 جنيه وفائدة 10.875% سنويًا.

ووفقا للبنك، فإن دورية الصرف تكون نصف سنوية كما أن نوع الفائدة تكون ثابتة على أن تكون مدة الشهادة3 سنوات.

الشهادة الإدخارية من بنك قناة السويس

وبفائدة 10.25% سنويًا، يقدم بنك قناة السويس الشهادة الثلاثية الثابتة بحد أدنى 1000 جنيه على أن تكون مدة الشهادة 3 سنوات.

الشهادة الإدخار من بنك القاهرة

ويمنح بنك القاهرة شهادات البريمو الثلاثية الثابتة بحد أدنى 1000 جنيه وفائدة 11.5% سنويًا، على أن تكون دورية الصرف نصف سنويومدة الشهادة 3 سنوات.

الشهادة الإدخار من بنك المشرق

ويستطيع عملاء بنك المشرق الاستفادة من الشهادة الإدخارية الثلاثية الثابتة بحد أدنى 5000 جنيه وفائدة 11.5% سنويًا عبى أن تكوندورية الصرف نصف سنوي ونوع الفائدة تكون ثابتة واخيرا مدة الشهادة 3 سنوات.

الشهادة الإدخارية من بنك تنمية الصادرات

ويمنح بنك تنمية الصادرات الشهادة الثلاثية الثابتة لعملاءه بحد أدنى 1000 جنيه وفائدة 10.5% سنويًا على أن تكون مدة الشهادة 3 سنوات.

الشهادة الإدخارية من بنك عوده

وأخيرا يمنح بنك عوده لعملائه الشهادة الثلاثية الثابتة بحد أدنى 1000 جنيه وفائدة 10.25% سنويًا على أن تكون مدة الشهادة 3 سنوات.