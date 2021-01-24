لعملاء البنوك.. أعلى 10شهادات ثلاثية ثابتة بعائد شهري بالدولار في 2021

الشهادات الثلاثية الثابتة من أهم الأوعية الادخارية التي تمنحها البنوك لعملائها وتحديدًا ذات العائد الشهري بالدولار، إلا أن هناك بعض البنوك التي تتصدر تلك الأوعية بها، تستعرضها «الوطن» في التقرير التالي :

الشهادات الثلاثية الثابتة بالدولار

شهادة قناة السويس

ويستطيع عملاء بنك قناة السويس الاستفادة من الشهادة الثلاثية الثابتة بالدولار، بحد أدنى 100 دولار ومعدل فائدة يصل إلى 2% سنويا .

شهادة البنك التجاري الدولي CIB

يمنح البنك التجاري الدولي CIB الشهادة الثلاثية الثابتة بالدولار للأفراد والشركات، بحد أدنى 1000 دولار ومعدل فائدة يصل إلى 2.25% سنويا .

شهادة بنك الإسكندرية

ويمنح بنك الاسكندرية شهادة أليكس جرين الثلاثية الثابتة بالدولار، بحد أدنى 100 دولار ومعدل فائدة يصل إلى 1.75% سنويا.

شهادة بنك saib

وتأتي الشهادة الثلاثية ببنك saib، وبحد أدنى 100 دولار ومعدل فائدة يصل إلى 2.25% سنويا.

شهادة المصري لتنمية الصادرات

يقدم البنك المصري لتنمية الصادرات الشهادة الثلاثية الثابتة بالدولار، وبحد أدنى 1000 دولار ومعدل فائدة يصل إلى 2.25% سنويا يقدم البنك المصري لتنمية الصادرات الشهادة الثلاثية الثابتة بالدولار.

شهادة بنك المشرق

أما بنك المشرق فيمنح لعملائه الشهادة الثلاثية الثابتة بالدولار، بحد أدنى 500 دولار ومعدل فائدة يصل إلى 2.25% سنويا.

شهادة بنك القاهرة

ومن خلال شهادة البريمو الثلاثية الثابتة بالدولار، يمكن أن يستفيد عملاء بنك مصر منها بحد أدنى 100 دولار ومعدل فائدة يصل إلى 2.10% سنويا .

شهادة بنك بلوم

وبحد أدنى 500 دولار ومعدل فائدة يصل إلى 2.25% سنويا، يقدم بنك بلوم الشهادة الثلاثية الثابتة بالدولار والذي يصرف شهريا.

شهادة بنك الاستثمار العربي

ويمنح بحد أدنى 1000 دولار ومعدل فائدة يصل إلى 2.25% سنويا بنك الاستثمار العربي الشهادة الثلاثية الثابتة بالدولار، والذي يصرف شهريا.

شهادة بنك عوده

ويمنح بنك عوده الشهادة الثلاثية الثابتة بالدولار، بحد أدنى 1000 دولار ومعدل فائدة يصل إلى 2.25% سنويا .