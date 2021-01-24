«كيا سبورتاج» تتصدر تصنيف «SUV» لسيارات الدفع الرباعي: الأعلى مبيعا

حصلت السيارة «كيا سبورتاج» موديل العام الجاري 2021، على المرتبة الأولى في تصنيف سيارات الدفع الرباعي «SUV» كأفضل سيارة في تلك الفئة والأعلى مبيعا في تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وطبقا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات فإن «سبورتاج» تمتلك حصة من السوق المصري لسيارات الدفع الرباعي تصل لنحو 17.9% من إجمالي السوق مما يعزز من مكانة شركة «كيا» على القمة.

ومن جانبه، قال أحمد الخادم، رئيس قطاع السيارات لشركة كيا، «نحن فخورون بحصول كيا سبورتاج على المرتبة الأولى في تصنيف SUV بالسوق المصري والأكثر مبيعا، الذي يأتي انعكاسا للنجاح الذي حققته محليا وارتفاع الطلب عليها».

وتتوافر السيارة داخل السوق المحلي بمحرك سعته 1600 سي سي، يولد 140 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات؛ وتأتي بـ6 فئات بأسعار تبدأ من 399.900 جنيه، والفئة الثالثة «LX FO» بسعر 444.900 جنيه، أما الفئة الرابعة «LX FO+» فتأتي بسعر 454.900 جنيه، والفئة الخامسة «Highline+» بسعر 489.900 جنيه، والفئة السادسة «Topline+» بسعر 529.900 جنيه.

وتأتي السيارة بأبعاد (4480 مم طول، و1855 مم عرض، و1635 مم ارتفاع) وتصل مساحة الصندوق الخلفي للسيارة إلى 466 لتر؛ وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، التي يمكنها من التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة فى غضون 11.1 ثانية.

ومزودة بعدة تجهيزات للأمان منها: الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وجنوط رياضية 17 بوصة، حساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة، وحساس إضاءة، ومصابيح تعمل بإضاءة LED، وشاشة وسائط 8 بوصة مع وجود كاميرا خلفية، بخاصية التحكم في الثبات الإلكتروني ESC، ونظام مساعدة لصعود المرتفعات HAC، وبرنامج التوازن عند المنحدرات DBC، وبرنامج تدعيم الفرامل BAS.