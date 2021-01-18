مميزات سيارة «كيا جراند سيراتو».. يصل سعرها 380 ألف جنيه

يحظى السوق المصري بالعديد من الماركات المختلفة من السيارات، ومن جميع أنحاء العالم سواء السيارات الأوروبية أو الأمريكية، أو الروسية أو الصينية.

وتحظى السيارات الكورية بمكانة قوية لدى السوق المصري والمستهلكين بفضل أن أسعارها تناسب المستهلك، خاصة في قطع الغيار والصيانة، ولذلك يتوجه إليها كثير من الراغبين في سيارات في الفئة المتوسطة.

ومن ضمن تلك الشركات والتي تلقى إعجاب كبير هي شركة كيا الكورية، والتي تطلق العديد من الطرازات المختلفة في السوق منها «السيدان، والأس يو في، والهاتش باك».

ويأتي أبرزهم سيارة «كيا جراند سيراتو» التي شهدت مبيعات قوية في السوق المصري، والتي تنتمي إلي فئة سيارات السيدان وتتميز بالتالي:

تضم السيارة «كيا جراند سيراتو» محركاً بسعة 1600 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 130، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 200 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 10.1 ثانية.

- بها ناقل سرعة أوتوماتيك مزود بـ6 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 6.5 لترات من الوقود.

- تحتوي السيارة على 5 مقاعد، و5 أبواب بما في ذلك الحقيبة الخلفية لها، والتي تتسع لـ502 لتر.

- تمتلك السيارة خزان وقود بسعة 50 لترًا.

- تمتلك جنوطًا رياضية ذات مقاس 17 بوصة.

- معدل حرقها للوقود 5.4 لتر فقط لقطع مسافة تصل إلى 100كم/ساعة.

- معدل تسارع السيارة من حالة الثبات وحتى 100كم/ساعة يصل إلى 12 ثانية.

- السرعة القصوى في العداد 200كم/ساعة.

أما عن التجهيزات الداخليه في السيارة فتأتي بنظام زر تشغيل وإيقاف المحرك، والنظام الذكى لركن السيارة، ومثبت سرعة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، بالإضافة إلى حاسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، ومكيف هواء مانيوال ومرايات جانبية كهربائية

ويتم تصنيع السيارة وتجميعها في كوريا، وتأتي بثلاث فئات مختلفة التجهيزات.

الأولى بسعر 310 ألف جنيه.

الثانية بسعر 340 ألف جنيه.

الثالثة بسعر 380 ألف جنيه.