الجامعات: جداول الامتحانات للمواد غير الممتحن بها قبل التأجيل

أيام وتبدأ الجامعات الحكومية والخاصة، في إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول "التيرم الأول" لمختلف الكليات، وذلك تمهيدا لانطلاقتها بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، 20 فبراير المقبل، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أثناء انعقادها حضوريا، وكشف عدد من رؤساء الجامعات أن جداول الامتحانات ستكون للمواد الدراسية التي لم يتمكن بها الطلاب قبل قرار تعليق الدراسة وتأجيل الامتحانات .

الجامعات: الامتحانات في موعدها..وسنطبق الاجراءات الاحترازية

وكشف الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن هناك كليات كانت قد انطلقت بها أعمال الامتحانات في المواد الأولى من الجداول، لافتا إلى أن قرار التأجيل للامتحانات وتطبيق الدراسة لن يضر بالمواد التي امتحن فيها الطلاب، لافتا إلى أن الجداول الجديدة التي سيتم طرحها ستكون للمواد التي لم يمتحن بها الطلاب قبل قرار التأجيل.

وأضاف رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة لـ«الوطن، أنه سيتم الإعلان عن الجداول المتعلقة بالامتحانات خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، مؤكدا أن جرى وضع جميع الاستعدادت في ظل توجيهات الدولة المصرية لمجابهة كورونا المستجد كوفيد ١٩، و التشديد على الالتزام بارتداء الكمامة، مؤكدا أن الجامعة منذ الإعلان عن أزمة كورونا تتبع جميع الإجراءات الاحترازية الموضوعة من قبل الأعلى للجامعات و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و وزارة الصحة المصرية .

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أنه سيتم الإعلان عن الجداول المتعلقة بالامتحانات التيرم الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، لافتا إلى أنها ستكون للمواد غير الممتحن بها بعدد من الكليات التي بدأت امتحانات قبل إعلان قرار التأجيل و طرحها كاملة للكليات التي لم تؤديها، مؤكدا أنها ستكون حضوريا في الجامعة.

وأكد رئيس جامعة المنيا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك التطهير والتعقيم الدوري المنشآت، فضلا عن مراعاة تحقيق التباعد الاجتماعي أثناء وضع الجداول.