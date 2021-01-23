بعد قليل.. «الأعلى للجامعات» يحسم مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

يعقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد قليل، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤساء الجامعات الحكومية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، الاجتماع الدوري له بجامعة حلوان وذلك لتحديد المصير النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الأول، ومناقشة الاستعدادات الخاصة بها في ظل وجود أزمة كورونا المستجد .

ومن المقرر، أنَّ يطلع المجلس على التقارير الورادة بشأن الإحصائيات المتوقع وصولها لأعداد المصابين بكورونا المستجد حتى يوم 20 فبراير المقبل، على أن يحدد المجلس الأعلى للجامعات الآليات والطرق والقواعد والمواعيد المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك الإجراءات الواجب تطبيقها.

«الأعلى للجامعات» يضع الخطوط العريضة لمشروع قرار اختيار رؤساء الجامعات

ويناقش الأعلى للجامعات اليوم، بجانب موضوع امتحانات التيرم الأول، عددًا من الموضوعات، أبرزها ، هو مناقشة مسودة ما آلت إليه اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة من توصيات بشأن مشروع قانون اختيار رؤساء الجامعات الحكومية و عمداء الكليات لأخذ رأي المجلس فيه، كذلك مناقشة مشروع القرار بشأن إضافة عدد من المناهج الدراسية، إلى جانب مادة حقوق الإنسان تتعلق بمناقشة قضايا الزيادة السكانية والولاء والانتماء.

وكان الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكّد في تصريحات صحفية، أنَّ امتحانات الفصل الدراسي الأول للجامعات في موعدها المحدد بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي 2020-2021، مضيفاً أنَّ الوزارة والأعلى للجامعات يهدف دوماً إلى أن يكون التعليم في بيئة صحية آمنة للجميع سواء كان للطلاب أو العاملين أو أعضاء هيئة التدريس، موضحاً أنَّ قرارات الامتحانات والدراسة تتعلق دوماً بالوضع الوبائي لفيؤوس كورونا المستجد ومدى انتشاره على المستوى المجلس.